Fenerbahçe transferi yine son haftaya bıraktı

İSTANBUL(AA) - Fenerbahçe, transfer dönemlerinin kapanmasına az bir süre kala kadrosuna takviye yapmasıyla dikkati çekiyor.

Transferin bitimine 8 gün kala Zenit'ten Portekizli stoper Luis Neto'yu kiralayan sarı-lacivertliler, son gün ise Tottenham'ın Hollandalı santrforu Vincent Janssen'le kadrosunu güçlendirdi.

Fenerbahçe, son 12 sezonun transfer dönemlerinin bitmesine az bir süre kala 20 futbolcu transferi yaptı.

Sarı-lacivertliler bu 20 ismin 15'ini birinci, 5'ini ise ikinci transfer ve tescil döneminin kapanmasına az bir süre kala gerçekleştirdi. Bu isimlerden 18'inin yabancı futbolcu olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'nin son 12 sezonda transfer döneminin bitmesine az bir süre kala aldığı oyuncular şunlar:

2006-2007: Mateja Kezman (28 Ağustos 2006), Edu Dracena (29 Ağustos 2006), Deivid de Souza (30 Ağustos 2006)

2007-2008: Claudio Maldonado (30 Ocak 2008)

2008-2009: Josico (29 Ağustos 2008)

2010-2011: Joseph Yobo (31 Ağustos 2010), Serkan Kırıntılı (31 Ağustos 2010)

2011-2012: Reto Ziegler (3 Eylül 2011), Henri Bienvenu (5 Eylül 2011), Joseph Yobo (5 Eylül 2011), Moussa Sow (27 Ocak 2012)

2012-2013: Raul Meireles (3 Eylül 2012), Reto Ziegler (31 Ocak 2013), Emre Belözoğlu (31 Ocak 2013), Pierre Webo (31 Ocak 2013)

2015-2016: Lazar Markovic (30 Ağustos 2015)

2016-2017: Jeremain Lens (30 Ağustos 2016), Moussa Sow (31 Ağustos 2016)

2017-2018: Luis Neto (31 Ağustos 2017), Vincent Janssen (8 Eylül 2017)

Muhabir: Erkan Tiryaki