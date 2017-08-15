Fenerbahçe, Vardar maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımı ile 17 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Vardar-Fenerbahçe maçına İtalyan hakemFenerbahçe '10 numara'yı Brezilya'dan seçiyorFenerbahçe deplasmandan 1 puan ile döndü
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, futbolcular 3 grup halinde çalıştı.
Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Daha sonra sahada dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular idmanı 5'e 2 top kapma, pas, çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Roberto Soldado, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Jose Fernandao ve Mehmet Ekici'ye ise takımdan ayrı özel program uygulandı.
Vardar maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, yarın Makedonya'ya gidecek. Fenerbahçe, son antrenmanını, maçın oynanacağı başkent Üsküp'teki II. Filip Arena'da yapacak.
Muhabir: Emrah Oktay