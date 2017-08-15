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Fenerbahçe, Vardar maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Vardar ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Vardar maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımı ile 17 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, futbolcular 3 grup halinde çalıştı.

Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Daha sonra sahada dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular idmanı 5'e 2 top kapma, pas, çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Roberto Soldado, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Jose Fernandao ve Mehmet Ekici'ye ise takımdan ayrı özel program uygulandı.

Vardar maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, yarın Makedonya'ya gidecek. Fenerbahçe, son antrenmanını, maçın oynanacağı başkent Üsküp'teki II. Filip Arena'da yapacak.

Muhabir: Emrah Oktay

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Anahtar Kelimeler:
Aykut KocamanFenerbahçeSporUEFA Avrupa Ligi Play-OffVardar
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