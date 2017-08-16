"Fenerbahçe, Vardar'ı rahat eler"





İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - Pelister ile geride kalan sezonda Makedonya Kupası'nı kazanan Türk teknik direktör Naci Şensoy, Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacağı Vardar takımını rahat bir şekilde eleyeceğini söyledi.

Naci Şensoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vardar'ın Makedonya'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş seviyesinde bir takım olduğunu belirtti.

Üsküp temsilcisinin son 3 sezondur lig şampiyonluğuna ulaştığını vurgulayan 59 yaşındaki teknik adam, "Vardar, Rus iş adamı Sergey Samsonenko'nun kulübü satın almasının ardından çıkışa geçti. Makedonya'nın en iyi oyuncularını transfer edebilecek güçteler. Milli takıma da en fazla oyuncu gönderen ekip." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni bir oluşum içerisinde olmasına rağmen Vardar'ı eleyerek Avrupa Ligi'nde gruplara kalacağına inandığını aktaran Naci Şensoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vardar, Makedonya'nın en iyi takımlarından biri olmasına karşın Süper Lig'de küme düşmemeye oynayacak bir ekip. TFF 1. Lig'de mücadele etmesi halinde ise şampiyonluğu kovalayabilecek bir takım. Orta sahada oynayan Brezilyalı Felipe, etkili bir futbolcu. Takımın beyni. Birçok ekipten de transfer teklifi alıyor. Felipe'nin dışında birkaç etkili yabancı oyuncuları daha var. Yerli futbolcularının hepsi ya A ya da ümit milli. Makedonya Ligi'nde 10 takım mücadele ediyor. Vardar ve Shkendija'nın dışındaki takımlar TFF 1. Lig seviyesindeler. Fenerbahçe, kadro kalitesiyle Vardar'ı rahat eler."





- "Fenerbahçe'nin deplasmanda taraftar avantajı olacaktır"

Naci Şensoy, Fenerbahçe'nin Makedonya'da oynayacağı ilk maçta taraftar avantajına sahip olacağını kaydetti.

Sadece Makedonya'dan değil Kosova ve çevresinden de sarı-lacivertli takımı desteklemeye gelecek Türk taraftarları olacağının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Özellikle Türk ve Arnavut taraftarların Fenerbahçe'yi desteklemeye geleceğini düşünüyorum. Bu durum, sarı-lacivertli ekip için avantaj olacak. Fenerbahçe, kendi oyununu oynarsa seyirci desteğini de arkasına alarak ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılacaktır." diye konuştu.





- "Lig bu sene daha çekişmeli geçecek"

Naci Şensoy, son 2 sezondur Beşiktaş'ın şampiyon tamamladığı Süper Lig'in 2017-2018'de daha çekişmeli geçeceğini düşündüğünü söyledi.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in etkili transferler yaptığını anlatan Naci Şensoy, "Umarım bu sezon çok renkli bir lig yaşanır. Son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, ligde yine söz sahibi olacaktır. Ama bu sezon şampiyon olan takım daha da zorlanacak. Lig maratonunu zirvede bitiren takımın geçen sezonlara göre daha az bir puanla mutlu sona ulaşacağını düşünüyorum. Bu 5 takımın rekabeti sonucunda, şampiyonluk puanı aşağıya inebilir. Herkesin birbirini yenebilecek güçte olduğuna inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.





- "Milli takım için Türk teknik direktör tercih edilmeliydi"

Naci Şensoy, Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu'nun görevlendirildiği A Milli Futbol Takımı'nın başında bir Türk teknik direktörün olması gerektiğini kaydetti.

Lucescu'nun Ukrayna, Romanya ve Türkiye'de kendini kanıtlamış bir teknik adam olmasına rağmen yaşlı olduğunu vurgulayan Naci Şensoy, "Fatih Terim'in ardından milli takımın başına genç ve dinamik bir Türk teknik adam getirilebilirdi. Mesela Rıza Çalımbay. Rıza hoca, efendiliği, dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla iyi bir seçim olurdu. Ama tercih Türkiye Futbol Federasyonunun. Bu karara saygı duymamız gerek. Umarım Lucescu, kendinde enerji keşfedip Türk futboluna hizmet eder." değerlendirmesinde bulundu.

Pelister'deki yönetim değişikliği nedeniyle bu takımdaki görevinden ayrıldığını ve şu an dinlendiğini anlatan Naci Şensoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Makedonya benim çalıştığım yedinci ülke. Ülkemi, yurt dışında temsil ettiğim için çok mutlu ve onurluyum. Türkiye'de de çalışmak istiyorum ama buradaki oluşumlar hoşuma gitmiyor. Belli bir kriter yok. Takımlarını küme düşüren antrenörler, bir bakıyorsunuz çok iyi ekiplerin başına geçebiliyor. Pelister ile yollarımı ayırmam biraz sürpriz oldu. Shkendija da beni istiyordu ama Pelister'de devam edeceğimi düşünerek tercihlerini farklı kullandılar. Türkiye'den de 1-2 kulüple görüşmem oldu. Ama onlar da burada devam edeceğimi düşündüler. Biraz dinlendikten sonra ülkemde ya da yurt dışında çalışacağım. 58 yaşındayım. Teknik direktörlük için ideal bir yaş. Birkaç sene daha Türk futboluna hizmet etmek istiyorum."