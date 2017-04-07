Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in rakipleri belli oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off'ta Fenerbahçe Panathinaikos Superfoods'la, Anadolu Efes ise Olympiakos'la eşleşti.

Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in rakipleri belli oldu

İSTANBUL(AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son haftasında İspanyol temsilcisi Baskonia'nın sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'e 84-79 yenilmesiyle, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in sıralamaları kesinleşti.

Fenerbahçe, böylelikle normal sezonu 5. sırada bitirerek, play-off'ta 4. basamaktaki Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'un rakibi oldu.

Ligde son maçını bugün oynayacak Anadolu Efes ise normal sezonu 6. sırada bitirmeyi garantiledi. Böylelikle Anadolu Efes, bir başka Yunan ekibi Olympiakos'la eşleşti.

THY Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Real Madrid-Anadolu Efes maçının ise bir önemi kalmadı. Anadolu Efes kazanırsa, normal sezonu Fenerbahçe'yle 18'er galibiyetle tamamlayacak. Fenerbahçe, ikili averajda Anadolu Efes'in önünde olduğu için sezonu 5. bitirecek. Real Madrid'in galip gelmesi durumunda ise Baskonia ile Anadolu Efes'in puanları eşit olacak. Ancak ikili averajda Baskonia'nın önünde bulunan lacivert-beyazlılar, sezonu 6. tamamlayacak.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesBasketbolFenerbahçeOlympiakosPanathinaikos SuperfoodsPlay-OffSporTHY Avrupa Ligi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5