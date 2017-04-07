Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in rakipleri belli oldu

İSTANBUL(AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son haftasında İspanyol temsilcisi Baskonia'nın sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'e 84-79 yenilmesiyle, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in sıralamaları kesinleşti.

Fenerbahçe, böylelikle normal sezonu 5. sırada bitirerek, play-off'ta 4. basamaktaki Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'un rakibi oldu.

Ligde son maçını bugün oynayacak Anadolu Efes ise normal sezonu 6. sırada bitirmeyi garantiledi. Böylelikle Anadolu Efes, bir başka Yunan ekibi Olympiakos'la eşleşti.

THY Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Real Madrid-Anadolu Efes maçının ise bir önemi kalmadı. Anadolu Efes kazanırsa, normal sezonu Fenerbahçe'yle 18'er galibiyetle tamamlayacak. Fenerbahçe, ikili averajda Anadolu Efes'in önünde olduğu için sezonu 5. bitirecek. Real Madrid'in galip gelmesi durumunda ise Baskonia ile Anadolu Efes'in puanları eşit olacak. Ancak ikili averajda Baskonia'nın önünde bulunan lacivert-beyazlılar, sezonu 6. tamamlayacak.