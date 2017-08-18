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Fenerbahçe, yeni transferlerini tanıttı

- Brezilyalı futbolcu Giuliano: "Son dakikaya kadar buraya gelmek için büyük mücadele verdim" - "(Alex de Souza ile karşılaştırılması) Ben kendi tarihimi 'Giuliano' olarak yazmak istiyorum" - İspanyol oyuncu Soldado: "Hocamızın istekleri doğrultusunda sahaya çıkmaya hazır olduğumu düşünüyorum " - Şilili futbolcu Isla: "Ünü her tarafa yayılmış ve herkesin bulunmak istediği bir kulüpteyim"

Fenerbahçe, yeni transferlerini tanıttı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin yeni transferleri Giuliano de Paula, Roberto Soldado ve Mauricio Isla, basına tanıtıldı.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, daha önce sarı-lacivertli kulüple resmi sözleşme imzalayan üç futbolcu, medya önünde de mukaveleye imza attı.

Toplantıda, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu ile asbaşkanlar Ali Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve Önder Fırat da hazır bulundu.

Brezilyalı futbolcu Giuliano, zor bir transfer sürecinin sonunda Fenerbahçe'ye geldiğini anlatarak, "Zorluk dış taraftan kaynaklandı. Fenerbahçe'nin ilk teklifini duyunca 'Evet' dedim. Tüm yaşananlar bu yönde. Son dakikaya kadar buraya gelmek için büyük mücadele verdim. Fenerbahçe'nin büyüklüğü ve hedefleri, kabul etmemde etken oldu. Fenerbahçe kupalar için mücadele eden bir kulüp. Kariyerimde öne doğru adım atmak istiyordum ve bu yüzden teklifi kabul ettim." ifadelerini kullandı.

Kafasında şu anda sadece Trabzonspor'la oynanacak maç olduğunu dile getiren 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'nin unutulmaz Brezilyalısı Alex de Souza'yla karşılaştırılmasıyla ilgili sorulara şu cevabı verdi:

"Alex mükemmel bir oyuncuydu. Türkiye'de idol haline geldi. Saha içinde büyük başarılara ulaştı. Buraya gelmeden önce onunla konuştum. Bana mesaj atıp şans diledi. Saha içi özellikleri olarak çok farklı oyuncularız. Onun pozisyonunda oynayacağım için sorumluluklarımı biliyorum. Onun başarıları bana sorumluluk getiriyor. Ben, Giuliano olmak istiyorum. Bu kıyaslamaları artık bir kenara bırakalım. Ben kendi tarihimi 'Giuliano' olarak yazmak istiyorum. Alex bir liderdi, idoldü. Giuliano'nun da bu adımları atması lazım."

Alex tarzındaki oyuncuların günümüz futbolunda kalmadığını vurgulayan Giuliano, "Alex klasik bir 10 numaraydı. Ben daha çok ikinci forvet gibiyim ve 9 numaranın bir adım gerisindeyim de diyebilirim. Kanatta da oynadım daha önce. Topu çok seven bir oyuncuyum. Ceza sahası içinde bulunmayı, son topta orada olmayı ve asist yapmayı seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.


- Soldado: "Sahaya çıkmaya hazırım"


İspanyol santrfor Roberto Soldado, kendisini çok iyi hissettiğini ve forma giymeye hazır olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin büyüklüğünü, futbolu seven herkesini bildiğini ifade eden Soldado, "Bu formayı giymek son derece keyifli. İlk adım attığımdan beri İstanbul'daki sıcak karşılamadan dolayı herkese teşekkür ederim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu sevgiye karşı yapabileceğim tek şey atabildiğim kadar gol atmak. Sezonu istediğimiz kupalarla tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

Şu ana kadar takımla az sayıda antrenman yaptığını aktaran İspanyol futbolcu, şunları kaydetti:

"Fizik olarak iyiyim. Geçen sezon sakatlığım nedeniyle çok fazla maç kaçırdım. Adaptasyon sürecim bu yüzden yavaş gitti. Vardar karşısında 30 dakika oynadım ve kendimi çok iyi hissediyorum. Hocamızın istekleri doğrultusunda sahaya çıkmaya hazır olduğumu düşünüyorum. Umarım geçtiğimiz sezondan daha iyi bir takım haline geliriz. Yapmamız gereken iyi bir şekilde çalışmak."


- Isla: "Böyle bir kulüpte olmaktan dolayı mutluyum"


Şilili savunma oyuncusu Isla, Fenerbahçe'ye transferinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Geleneklerine bağlı bir kulübe geldiğini ifade eden Isla, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geldim. Ünü her tarafa yayılmış ve herkesin bulunmak istediği bir kulüpteyim. Takımda iki haftadır bulunuyorum. Bütünleşmem sürüyor." şeklinde konuştu.

Orta sahada da oynamasına rağmen kendini sağ bekte daha iyi hissettiğini anlatan Isla, "Hem Şili hem de ailem için önemli bir transfer gerçekleştirdim. Benim tercihim sağ bektir. Hem 4'lü savunmada oynadım hem de 3-5-2'nin sağında oynadım." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Önder Fırat ise dün UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Vardar'a 2-0 kaybetmelerinden dolayı üzgün olduğunu, sarı-lacivertli takımın bunu telafi edeceğine inandığını dile getirdi.

Fırat, İspanya'nın Barcelona şehrinde dün gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler için üzüldüklerini de sözlerine ekledi.

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