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Fenerbahçe yılı Menemen Belediyespor maçıyla kapatacak

Fenerbahçe, 2016 yılındaki son müsabakasında Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda yarın İzmir temsilcisini konuk edecek.

Fenerbahçe yılı Menemen Belediyespor maçıyla kapatacak

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, 2016 yılındaki son maçını yarın Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Menemen Belediyespor karşısında oynayacak.

Sarı-lacivertliler, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisini konuk edeceği maçtan 3 puanla ayrılarak devre arası tatiline moralli çıkmak istiyor.

Grupta ilk 3 maçta 4 puan toplayan Fenerbahçe, lider Gençlerbirliği'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi ise C Grubu'nda 3 puanla 3. sırada yer alıyor.

İlk maçta deplasmanda rakibini tek golle geçen sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Dick Advocaat'ın, ligde fazla forma şansı vermediği oyuncularından oluşan bir 11'le takımını sahaya sürmesi bekleniyor.

Fenerbahçe ile Menemen Belediyespor arasında Ülker Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

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