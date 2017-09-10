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Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

- Sarı-lacivertli takım, ara vermeden Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında dün oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilen Fenerbahçe, 17 Eylül Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü maçta forma giyen oyuncular yenileme çalışmaları yaptı. Diğer futbolcular ise idmanı, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Tedavisine devam edilen Robin van Persie'nin yanı sıra özel program doğrultusunda çalışan Alper Potuk, idmana katılmadı.

Yarın izin yapacak olan Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına 12 Eylül Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Aytemiz AlanyasporFenerbahçeFutbolSüper Lig
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