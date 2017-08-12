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Fenerbahçe'de Giuliano sağlık kontrolünden geçirildi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilen Brezilyalı futbolcu Giuliano Victor De Paula, sağlık kontrolünden geçirildi.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kendisi ve kulübüyle kiralık olarak...

Fenerbahçe'de Giuliano sağlık kontrolünden geçirildi


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilen Brezilyalı futbolcu Giuliano Victor De Paula, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kendisi ve kulübüyle kiralık olarak transfer edilmesi konusunda görüşmelere başlanan Giuliano'nun, Ulus'ta bulunan Liv Hospital'da bir dizi muayene ve teste tabi tutulduğu belirtildi.

Oyuncuya kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayeneleri, kardiyak ile radyolojik testler yapıldığı aktarıldı.

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FenerbahçeFutbolGiuliano Victor De PaulaSağlık KontrolüSüperligTransfer
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