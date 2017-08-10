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Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları

- Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Roberto Soldado, tesislere gelerek teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla tanıştı

Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcuların salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Ardından sahaya geçen ve ısınma hareketleri sonrasında üç gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıkları bildirildi. Çift kale maçla devam eden antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.


- Soldado tesislerde


Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Roberto Soldado, Fenerbahçe Can Bartu Tesislerine geldi.

İspanyol golcü antrenmanda teknik ekip ve futbolcularla tanıştı.

Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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AntrenmanFenerbahçeFutbolGöztepeSüperlig
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