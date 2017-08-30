Fenerbahçe'de izin bitti

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir'le yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, salonda kuvvet çalıştı. Daha sonra sahada pas ve pres çalışması yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.
Sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici ve genç futbolcu Yiğithan Güveli çalışmasını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü.
Milli takımlarda bulunan futbolcular Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Nabil Dirar, Roman Neustaedter, Mauricio Isla, Robin van Persie, Giuliano, Oğuz Kağan Güçtekin ve Ahmethan Köse antrenmanda yer almadı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.