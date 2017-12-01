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Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı, dar alanda oynadıkları çift kale maçla tamamladıkları bildirildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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AntrenmanFenerbahçeFutbolKasımpaşaSüperlig
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