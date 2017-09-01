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Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir mesaisi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktörü Aykut Kocaman yönetimindeki...

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir mesaisi


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktörü Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde sarı-lacivertli futbolcuların, salonda çalıştığı belirtildi. Sahada pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın dar alanda çift kale maçla sona erdiği ifade edildi.

Sakatlıkları süren Mehmet Ekici ve Yiğithan Güveli'nin takımdan ayrı çalıştıkları kaydedildi. Milli takımlarında bulunan Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Nabil Dirar, Roman Neustaedter, Mauricio Isla, Robin van Persie, Giuliano Victor De Paula, Oğuz Kağan Güçtekin ve Ahmethan Köse'nin de antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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AntrenmanFenerbahçeFutbolMedipol BaşakşehirSüper Lig
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