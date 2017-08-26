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Fenerbahçe'de sakat futbolcuların durumu

- Sarı-lacivertlilerde, Vardar maçında sakatlanan Alper Potuk'un kasık ve arka adalesinde 2. derecede yırtık tespit edildi - Van Persie, sol omzundaki sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak - Sakatlığı düzelen Fernandao takımla çalışmalara başlarken, Mehmet Ekici milli maçlar arasında takıma katılacak

Fenerbahçe'de sakat futbolcuların durumu


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar ile yaptığı maçta sakatlanan Alper Potuk ile Robin Van Persie, bir süre takımdan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekibin Vardar'a 2-1 yenildiği maçta forma giyen ve omuz bağlarında yırtık oluşan Van Persie, yaklaşık 2 hafta takımdan ayrı çalışacak.

Maçta sakatlığı nedeniyle ilk yarıda oyundan çıkan Alper'in ise kasık ve arka adalesinde 2. derecede yırtık tespit edildi.


- Fernandao ve Mehmet Ekici'den iyi haber


Geçen sezon sol kolunda oluşan 5 parçalı kırık nedeniyle ameliyat edilen Fernandao, 5,5 aylık bir sürenin ardından takımla çalışmalara başladı.

Sezon başı kampında sol arka adalesinde yırtık oluşan yeni transfer Mehmet Ekici'nin de milli maçlar arasında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Öte yandan, Fenerbahçe yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tesislerindeki son antrenmanla tamamladı.

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