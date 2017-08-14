Fenerbahçe'de Vardar maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedon ekibi Vardar ile 17 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Brezilyalı oyuncu Guiliano da katıldı.
Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Soldado salondan takım da ayrı çalıştı.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Van der Wiel antrenmanda yer almazken, Mehmet Ekici, Robin van Persie ve Fernandao da salonda çalışma gerçekleştirdi.
Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe ile oynanan maça ilk 11'de çıkan oyuncuların düz koşunun ardından salonda çalıştığı antrenmanda, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin sonrasında pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, Vardar maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.