Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam tatil sanal koruma mevsim
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Fenerbahçe'de Vardar maçı hazırlıkları

- Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Guiliano ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'de Vardar maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedon ekibi Vardar ile 17 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Brezilyalı oyuncu Guiliano da katıldı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Soldado salondan takım da ayrı çalıştı.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Van der Wiel antrenmanda yer almazken, Mehmet Ekici, Robin van Persie ve Fernandao da salonda çalışma gerçekleştirdi.

Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe ile oynanan maça ilk 11'de çıkan oyuncuların düz koşunun ardından salonda çalıştığı antrenmanda, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin sonrasında pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, Vardar maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbolSüperligUEFA Avrupa LigiVardar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5