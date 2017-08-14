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Fenerbahçe'de Vardar maçının biletleri satışa çıktı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Makedon ekibi Vardar ile 17 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Makedonya'nın...

Fenerbahçe'de Vardar maçının biletleri satışa çıktı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Makedon ekibi Vardar ile 17 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan II. Filip Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmayı izlemeye gidecek taraftarların, Ülker Stadı'nın maraton tribünü altında bulunan kombine satış bölümünden pasaport fotokopisi ve seyahat bilgilerini göstererek, biletlerini temin edebilecekleri bildirildi. Bilet ücretinin ise 5 avro olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbolII. Filip ArenaMakedonyaPlay-OffUEFA Avrupa LigiÜsküpVardar
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