Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi pdy dava
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor

Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması

Fenerbahçe Kulübü ismi kulüple anılan Ben Arfa hakkında, "Oyuncunun kulübüyle olan problemleri devam etmektedir ve durumunda herhangi bir değişiklik yoktur." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, transferde ismi sarı-lacivertli kulüp ile anılan Paris Saint Germain'in yıldız oyuncusu Hatem Ben Arfa'nın kulübüyle olan problemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Son dönemde medyada, futbolcu Hatem Ben Arfa'nın kulübümüze transferi ile ilgili gerçek olmayan haberler yer almaktadır." denildi.

Kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın daha önce bu oyuncuyla ilgili sözleri olduğu hatırlatılırken, "Geçen 1 aylık süreçte oyuncunun kulübüyle olan problemleri devam etmektedir ve durumunda herhangi bir değişiklik yoktur. Dolayısıyla oyuncunun kulübümüze transferiyle ilgili çıkan haberler yalandır." ifadeleri kullanıldı.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Aziz YıldırımFenerbahçeHatem Ben ArfaSporTransfer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5