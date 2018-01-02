Fenerbahçe'den derbilerde üstün performans

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, futbol, basketbol ve voleybolda yaptığı son derbilerde rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük kurdu.

Geride kalan haftada basketbolda kadınlarda Galatasaray'ı, erkeklerde ise Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda mağlup eden sarı-lacivertliler, son yıllarda rakipleri karşısında 3 önemli branşta aldığı galibiyetlerle dikkati çekti.

Fenerbahçe Futbol Takımı, son yıllarda kupalara hasret kalsa da derbilerdeki performansıyla taraftarını sevindirdi.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş'la oynadığı son 5 derbiyi de kaybetmedi. Siyah-beyazlılara son olarak 27 Eylül 2015'te yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 5 derbide rakibi karşısında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı ise son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Son derbi yenilgisini 26 Mayıs 2016'da Galatasaray'a karşı Ziraat Türkiye Kupası finalinde 1-0'lık skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra iki rakibine karşı oynadığı 7 derbide 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Erkek basketbolunda büyük üstünlük

Son yıllarda erkek basketbolunda tarihi başarılara imza atan Fenerbahçe, derbilere de damga vurdu.

Sarı-lacivertliler, bu branşta siyah-beyazlılarla oynadığı son 13 derbi maçta da sahadan galip ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Beşiktaş'a son olarak 5 Nisan 2013'te THY Avrupa Ligi maçında kaybetmişti.

Siyah-beyazlılara 5 yıldır yenilmeyen Fenerbahçe, Galatasaray'la oynadığı son 10 derbide ise 9 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte sadece 29 Mayıs 2016'da sarı-lacivertlileri mağlup edebildi.

Kadın basketbolunda da üstün

Fenerbahçe, kadın basketbolunda da son yıllarda Galatasaray ve Beşiktaş'a üstünlük kurdu.

Sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılılar karşısında parkeye çıktığı son 12 derbide 11 galibiyet elde etti. Söz konusu dönemde Fenerbahçe, rakibi karşısında tek yenilgisini 1 Nisan 2017'de yaşadı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Beşiktaş karşısında ise son 5 derbinin 4'ünü galip bitirerek taraftarlarını mutlu etti.

Kadın voleybolunda muhteşem seri

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Beşiktaş'a 12 yılı aşkın süredir, Galatasaray'a ise yaklaşık 5 senedir maç kaybetmiyor.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı oynadığı son 27 resmi maçı da kazandı. Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 28 Aralık 2005'te aldı.

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı ise son 17 müsabakayı galip bitirdi. Sarı-lacivertli kadın voleybol takımı, sarı-kırmızılılar karşısında son olarak 20 Mart 2013'te yenilmişti.

Erkek voleybolunda ise Fenerbahçe, rakiplerine 2 yılı aşkın süredir kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'a karşı 7 Nisan 2015'te aldığı yenilgiden sonra oynadığı 5 derbiyi de kazandı.

Beşiktaş'a da son olarak 5 Aralık 2015'te mağlup olan Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, daha sonraki 4 derbide sahadan galip ayrılan taraf oldu.

101 maç 95 galibiyet

Fenerbahçe, üç branşta söz konusu dönemlerde rakipleriyle oynadığı 101 maçta 95 galibiyet elde etti.

Futbolda 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, bu dönemde sadece 3 yenilgi yaşadı.