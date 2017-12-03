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Fenerbahçe'den ligde üst üste üçüncü galibiyet

- Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 4-2 yenerek ligde üst üste üçüncü maçını kazandı - Fenerbahçe, ligde yenilmezlik serisini 7 maça yükseltti - Kasımpaşa filelerini 2 kez havalandıran Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, bu sezon gol sayısını 7'ye çıkardı

Fenerbahçe'den ligde üst üste üçüncü galibiyet


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 4-2 yenerek ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Ülker Stadı'nda oynanan maça taraftarının da desteğini alarak baskılı başlayan Fenerbahçe, aradığı golü 26. dakikada Roman Neustaedter'le buldu. Maçın 45+1. dakikasında Bernard Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta top, barajdaki Josef de Souza'ya çarparak ağlarla buluştu ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarıya da tempolu başlayan Fenerbahçe, 48. dakikada Giuliano Victor de Paulo'nun golüyle 2-1 öne geçti. Maçın 62. dakikasında fileleri bir kez daha havalandıran Giuliano, farkı 2'ye çıkardı: 3-1. Oyuna sonradan giren Mathieu Valbuena ile 81. dakikada skoru 4-1'e getiren Fenerbahçe, 82. dakikada Jhon Murillo'nun golüne engel olamamasına rağmen maçı 4-2 kazandı.

Bu sonuçla puanını 26'ya çıkaran Fenerbahçe, lig ikincisi Galatasaray'la puan farkını 3'e indirdi. Lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın önünde averajla 3. sıradaki yerini korudu.


- Ligde yenilmezlik 7 maça çıktı


Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 7 maça yükseltti.

Ligde son olarak 7. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında mağlup olan Fenerbahçe, sonrasında çıktığı 7 müsabakada 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.


- Giuliano atmaya devam ediyor


Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, gollerine devam etti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında sahne alan Brezilyalı ofansif orta saha, 48 ve 62. dakikalarda Kasımpaşa ağlarını havalandırdı.

Geçen hafta Antalyaspor karşısında takımına galibiyeti getiren golü atan Giuliano, Süper Lig'de gol sayısını 7'ye çıkararak sarı-lacivertlilerin en golcü futbolcusu olmayı da sürdürdü.


- Valbuena 8 hafta sonra


Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, 8 hafta sonra gol sevinci yaşadı.

Maçın 67. dakikasında Aatıf Chahechouhe'nun yerine oyuna dahil olan Valbuena, 81. dakikada Kasımpaşa filelerini havalandırdı.

Son olarak 5. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında fileleri 2 kez havalandırarak gol sevinci yaşayan Valbuena, suskunluğunu Kasımpaşa karşısında bozdu.

Ligin 2. haftasındaki Trabzonspor maçında da bir gol kaydeden Valbuena, Süper Lig'de gol sayısını 4'e yükseltti.


- Golcü stoper Neustaedter


Fenerbahçe'nin Rus stoperi Neustaedter, bu sezon gol sayısını 4'e çıkardı.

Neustaedter, bu sezon özellikle yan toplarda attığı gollerle ön plana çıktı. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 33 resmi maçta gol sevinci yaşayamayan Rus futbolcu, bu sezon ise 17. maçında 4. kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de Kayserispor'dan sonra Kasımpaşa'ya karşı da gol sevinci yaşayan Neustaedter, UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde de 2 gole imza atmıştı.


- Kadıköy'de yine gol yedi


Fenerbahçe, sahasında oynadığı son 12 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

Son olarak geçen sezon 5 Mart'ta Osmanlıspor'u 1-0 yendiği maçta rakibine gol şansı tanımayan sarı-lacivertliler, daha sonraki 12 karşılaşmanın tamamında filelerinde gol gördü.


- Taraftarlar mutlu ayrıldı


Fenerbahçeli taraftarlar, maçtan sonra galibiyetin mutluluğunu yaşadı.

Stadın büyük bölümünü dolduran taraftarlar, maçın son düdüğüyle futbolcuları tribüne çağırarak alkışladı.

Taraftarlar, "Bu dünyayı yakarız senin için, şampiyonluk gelince" tezahüratıyla sarı-lacivertli futbolcuları soyunma odasına gönderdi.


- Kasımpaşa'nın serisi bitti


Kasımpaşa'nın 4 maçlık yenilmezlik serisi Fenerbahçe karşısında sona erdi.

Fenerbahçe müsabakası öncesi son 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden lacivert-beyazlılar, Kadıköy deplasmanından yenilgiyle döndü ve serisini devam ettiremedi.

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