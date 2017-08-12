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Fenerbahçe'den Maçka'daki terör saldırısına kınama

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan güvenlik görevlisi ve sivil vatandaş için taziye mesajı yayımladı.Sarı-lacivertli kulübün...

Fenerbahçe'den Maçka'daki terör saldırısına kınama


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan güvenlik görevlisi ve sivil vatandaş için taziye mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde "Terörü lanetliyoruz" başlığıyla yer alan mesajda, "Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalındaki terör saldırısı sonucunda 1'i 15 yaşındaki bir sivil olmak üzere 2 kişinin şehit edildiği, bir güvenlik görevlisinin de yaralandığı haberini çok derin bir üzüntüyle öğrendik. Yapılan bu hain terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, ulusumuza ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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