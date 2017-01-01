Fenerbahçeli futbolcu Van Persie: Hedefimiz ligi şampiyon tamamlamak

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldız futbolcusu Robin van Persie, seri galibiyetler almaları halinde rakiplerinin puan kayıpları yaşayacağına inandığını ve hedeflerinin ligi şampiyon tamamlamak olduğunu bildirdi.



FB TV'ye açıklamalarda bulunan golcü futbolcu, "Hem kişisel olarak hem de kulüp bazında biz her zaman en iyileri hedefleriz. Kariyerim boyunca hep bu şekilde düşündüm. Şu anda ligin tepesindeki grubun içerisindeyiz. Liderin 5, ikincinin ise 4 puan gerisindeyiz. Hedeflerimize çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Hedefimiz ligi şampiyon tamamlamak." ifadelerini kullandı.



Van Persie, şampiyonluğa ulaşmanın adım adım ilerlemekten geçtiğini ve son ana kadar bu yarışın içinde olmaları gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Şampiyonluğa ulaşmanın yolu da adım adım, maç maç ilerlemek. Bu konuya son derece pozitif bakıyorum. Önümüzde 3 takım var ve bu takımlarla şampiyonluk mücadelesini sürdürüyoruz. Biz maçlarımızı kazandığımız sürece her hafta rakiplerimizden biri puan kaybı yaşayacaktır. Son ana kadar bu yarışın içinde olmalıyız. Zaten şampiyonluklarda bu şekilde kazanılıyor. Şampiyon olmanın tek yolu bu. Antrenmanlarda da kendimizi geliştirmeyi sürdürmeliyiz."



Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını ve hala ilk 3 maçta aldıkları 1 puanın acısını çektiklerini vurgulayan Van Persie, teknik direktör Dick Advocaat'ın takımın başına gelmesiyle iyi bir dönem yakaladıklarını kaydetti.



"Kuraya çok pozitif bakıyorum"

Hollandalı milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleştikleri Rus ekibi Krasnodar'a karşı tur açısından çok büyük bir şansları olduğunu belirtti.



Rus temsilcisini daha önce izlediğini aktaran tecrübeli futbolcu, "Krasnodar'ı Feyenoord'la oynarken izledim. Feyenoord çok zor bir karşılaşma yaşadı ve maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. O dönemden beri kendilerini geliştirdiklerine inanıyorum. Üzerine mutlaka katmışlardır. Kendimizi geliştirmeliyiz, yaptığımız işi sürdürmeliyiz. Gerektiğinde bulduğumuz pozisyonları değerlendirip golleri atmalıyız. Tur açısından çok büyük bir şansımız olduğuna inanıyorum. Önümüzde iyi bir hedef var ve bu dönem bizim açımızdan keyifli olacaktır. Bu anlamda kuraya çok pozitif bakıyorum." diye konuştu.



Spor Toto Süper Lig'in en güçlü takımlarından biri olduklarını vurgulayan Van Persie, sarı-lacivertli taraftarların kendilerine verdiği destekle içerideki maçlarda daha iyi oynadıklarını sözlerine ekledi.



