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Fenerbahçeli şampiyon atletlerden Aziz Yıldırım'a ziyaret

- Dünya Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalya alan Ramil Guliyev ile Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 100 metrede altın madalya kazanan Mizgin Ay, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile bir araya geldi

Fenerbahçeli şampiyon atletlerden Aziz Yıldırım'a ziyaret


İSTANBUL (AA) - Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 100 metrede şampiyon olan Mizgin Ay, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulüp binasında gerçekleşen ziyarette genel sekreter ve basın sözcüsü Mahmut Uslu, asbaşkanlardan Şekip Mosturoğlu, Ozan Balaban, Önder Fırat, yönetim kurulu üyesi Serdar Erkan, amatör şubeler koordinatörü Fikret Çetinkaya, atletizm şubesi sorumlusu Gürsel Özyurt ile Ramil Guliyev'in antrenörü Oleg Mukhin ve Mizgin Ay'ın antrenörü Muhsin Soysal'ın da yer aldığı bildirildi.

Başkan Yıldırım'ın, Fenerbahçe'nin dünya şampiyonu sporcuları Ramil Guliyev ve Mizgin Ay'ı tebrik ettiği ziyarette, iki atletin başarılarının devamı için yapılması planlanan projelerin konuşulduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
AtletizmFenerbahçeMizgin AyRamil Guliyev
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