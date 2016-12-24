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Fenerbahçe'nin 3 puanı santrforlarına bağlı

- Sarı-lacivertliler, santrforlarının gol attığı son 13 lig maçında 12 galibiyet, 1 beraberlik aldı - Fenerbahçe, golcülerinin suskun kaldığı son 9 lig maçını da kazanamadı, 22 puan kaybetti

Fenerbahçe'nin 3 puanı santrforlarına bağlı


İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'deki son 22 maçında santrforlarının gol kaydedemediği hiçbir karşılaşmayı kazanamadı.

Süper Lig'in geçen sezondan son 7, bu sezondan ise ilk 15 haftasında Fenerbahçe'nin galibiyetleri golcü oyuncularının performanslarına bağlı kaldı.

Sarı-lacivertliler, santrforlarının gol atmayı başardığı son 13 lig maçını da kaybetmedi. Fenerbahçe, son olarak ileri uç oyuncularından Jose Fernandao'nun geçen sezonun 27. haftasında Konyaspor'a gol attığı maçı 2-1 kaybetmişti.

Daha sonra oynanan 22 lig maçının 13'ünde sarı-lacivertli santrforlar gol kaydetti ve Fenerbahçe bu karşılaşmalarda yenilmedi. Bu maçların 12'sinde hanesine 3 puan yazdıran Fenerbahçe, sadece Osmanlıspor'la deplasmanda 1-1'lik eşitliği bozamadı.

Sarı-lacivertlilerin kaybetmediği bu 13 maçta attığı 40 golün 23'ü santrforlarından geldi. Bu maçlarda gol umutlarından Robin van Persie 12, Moussa Sow 6, Emmanuel Emenike 3, Jose Fernandao 2 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'nin santrforlarının gol kaydettiği son 13 lig maçı şöyle:

Sezon Maç Skor Gol atan santrfor 2015-2016 Fenerbahçe-Mersin İdmanyurdu 4-1 Fernandao ve Van Persie 2015-2016 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-4 Van Persie 2015-2016 Fenerbahçe-Gaziantepspor 3-0 Van Persie (2) 2015-2016 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 2-1 Van Persie (2) 2016-2017 Kasımpaşa-Fenerbahçe 1-5 Emenike ve Sow 2016-2017 Fenerbahçe-Gaziantepspor 2-1 Emenike 2016-2017 Osmanlıspor-Fenerbahçe 1-1 Van Persie 2016-2017 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe 0-1 Emenike 2016-2017 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor 5-0 Van Persie (2) 2016-2017 Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe 1-3 Van Persie 2016-2017 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Van Persie (2) 2016-2017 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 1-5 Sow (3) 2016-2017 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 3-0 Sow (2), Fernandao


- Santrforlar atamayınca kazanamıyor


Fenerbahçe, santrforlarının gol atamadığı son 9 lig maçını da kazanamadı.

Sarı-lacivertliler, ileri uç oyuncularının rakip fileleri havalandıramadığı son 9 lig maçında 4 yenilgi ve 5 beraberlik alırken, hiç galip gelemedi.

Fenerbahçe bu maçlarda 22 puan kaybı yaşadı.

Sarı-lacivertli forvetlerin fileleri havalandıramadığı son 9 lig maçında alınan skorlar şöyle:


Sezon Maç Skor Gol atanlar 2015-2016 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 - 2015-2016 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 2-1 Mehmet Topal 2015-2016 Sivasspor-Fenerbahçe 2-2 Ba ve Meireles 2016-2017 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 1-0 - 2016-2017 Fenerbahçe-Kayserispor 3-3 Kjaer, Ozan Tufan, Alper Potuk 2016-2017 Fenerbahçe-Bursaspor 0-1 - 2016-2017 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor 1-1 Mehmet Topal 2016-2017 Fenerbahçe-Beşiktaş 0-0 - 2016-2017 Antalyaspor-Fenerbahçe 1-0 -





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