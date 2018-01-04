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Fenerbahçe'nin Antalya kampı yarın başlıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında yarın Antalya'da kampa girecek.

Fenerbahçe'nin Antalya kampı yarın başlıyor

ANTALYA (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında yarın Antalya'da kampa girecek.

Süper Lig'in ilk yarısını 33 puanla lider Medipol Başakşehir'in 3, ikinci Galatasaray'ın 2 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, 27 Aralık'ta TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile yaptıkları Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra 8 günlük izne çıktı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yarın saat 09.30'dan itibaren toplanmaya başlayacak olan Fenerbahçeli futbolcular, 13 Ocak Cumartesi gününe kadar ikinci yarı hazırlıklarını burada gerçekleştirecek.

Muhabir: Emrah Oktay


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