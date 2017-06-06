"Fenerbahçe'nin bir ferdi olduğum için çok heyecanlıyım"





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi Azerbaycanlı pasör çaprazı Polina Rahimova, sarı-lacivertli ekipte forma giyeceği için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertli takımla 1 yıllık sözleşme imzalayan Rahimova, kulübün internet sitesine açıklamada bulundu.

Mutlu ve heyecanlı olduğunu aktaran 27 yaşındaki oyuncu, "Bu camianın bir ferdi olduğum için çok heyecanlıyım. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Başarılı olmak ve kupalar kazanmak için gereğini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Daha iyi seviyeye gelmek için çalışmaya devam edeceğini aktaran Rahimova, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin en iyi takım olduğunu düşünüyorum. Takımla birlikte daha yüksek seviyelere gelmek için çalışacağım. İnşallah beraber kupalar alacağız. Takımda kaptan Eda'yı tanıyorum. Çok savaşçı ruhlu bir oyuncu. Onunla oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Bahar ve Natalia Pereira'yı da tanıyorum. Şu anda isimlerini hatırlayamasam da diğer oyuncuları da biliyorum."