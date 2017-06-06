Fenerbahçe'nin en golcüsü Sow

İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu 64 puanla 3. sırada tamamlayan ve 60 gol atan Fenerbahçe'de, takımın en golcü ismi Senegalli futbolcu Moussa Sow oldu.

Fenerbahçe'de 3,5 sezon forma giydikten sonra 2015-2016'da Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Ahli'ye 16 milyon avroya satılan 31 yaşındaki golcü oyuncu, sezon başında kiralık olarak geldiği sarı-lacivertli takımla ligde 12 gol kaydetti.

Teknik direktör Dick Advocaat'ın daha çok hücum hattının solunda görev verdiği Senegalli futbolcu, sezon boyunca inişli çıkışlı bir performans ortaya koydu. Advocaat'ın zaman zaman yedek bıraktığı Sow, bu sezon attığı şık röveşata golleriyle gündeme geldi.

Ligdeki 34 karşılaşmanın 25'inde forma giyen Moussa Sow; Vagner Love, Cenk Tosun, Samuel Eto'o, Riad Bajic, Leonard Kweuke, Anderson Talisca ve Serdar Gürler'in ardından sezonu en golcü 8. futbolcu olarak tamamladı.

geçen sezonun gerisinde kaldı

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldız futbolcusu Robin Van Persie, Senegalli golcü Moussa Sow'un ardından sarı-lacivertli takımın en çok gol atan ikinci ismi oldu.

Bu sezon ligde 24 karşılaşmada görev alan Van Persie, 9 kez fileleri havalandırdı.

Gollerin yarısı hücum hattından

Fenerbahçe'nin hücum hattında forma giyen futbolcular Sow, Van Persie, Emenike ve Fernandao, 2016-2017 sezonunda toplam 29 gol kaydetti.

Eleştirilen orta sahadan 22 gol

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı 60 golün 22'si orta sahada görev yapan futbolculardan geldi.

Sezon boyunca olumsuz eleştiriler alan ve hücum özellikleri tartışılan sarı-lacivertli orta saha oyuncuları, attıkları gollerle takımlarına önemli puanlar kazandırdı.

Sow, Van Persie, Fernandao ve Emenike'den oluşan hücum hattının 29 gol kaydettiği sarı-lacivertli takımda; Aatıf Chahechouhe, Jeremain Lens, Josef de Souza, Mehmet Topal, Ozan Tufan ve Alper Potuk'un bulunduğu orta saha oyuncuları, 22 gole ulaştı.