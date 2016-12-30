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Fenerbahçe'nin en hırçını Mehmet Topal

- Sarı-lacivertli ekipte sezonun 16 haftalık ilk bölümünde forma giyen 21 futbolcu, 2 kırmızı, 35 sarı kart gördü - Forma giydiği 13 maçta 1 kırmızı, 5 sarı kartla cezalandırılan Mehmet Topal, sarı-lacivertli takımın en hırçın futbolcusu olarak ön plana çıktı - Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında 3 futbolcu 5 maçı cezalı geçirdi

Fenerbahçe'nin en hırçını Mehmet Topal


İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Fenerbahçe'de, 16 haftalık sezonun ilk bölümde en hırçın futbolcu Mehmet Topal oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun ilk bölümü sona ererken, sarı-lacivertli ekipte forma giyen 21 farklı futbolcu, 2 kırmızı, 35 sarı kart gördü.

Bu futbolcular arasında 1 kırmızı, 5 sarı kartı bulunan Mehmet Topal, Fenerbahçe'nin en hırçını olarak dikkati çekti. Deneyimli futbolcuyu 1 kırmızı, 2 sarı kartla Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer takip etti.


- En fazla sarı kart da Mehmet Topal'a


Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısını 5 sarı kartla tamamlayan Mehmet Topal, takımının en fazla sarı kart gören futbolcusu olarak ön plana çıktı.

Mehmet'i 4 sarı kartla Martin Skrtel takip ederken, Hasan Ali Kaldırım 3, Simon Kjaer, Jeremain Lens, Robin van Persie, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Volkan Şen ve Miroslav Stoch ikişer kez sarı kart gördü.

Volkan Demirel, Josef de Souza, Alper Potuk, Moussa Sow, Emmanuel Emenike, Roman Neustaedter, Gregory van der Wiel, Aatif Chahechouhe ve Jose Fernandao birer kez sarı kartla cezalandırıldı.


- İki oyuncu hiç kart görmedi


Fenerbahçe'de iki futbolcu, sezonun 16 haftalık bölümünde hiç kart görmedi.

11 maçta forma giyen sağ bek Şener Özbayraklı ile 3 karşılaşmada süre alan orta saha oyuncusu Salih Uçan, ilk bölümü kart görmeden tamamladı.


- Üç futbolcuya 5 maç ceza


Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında 3 futbolcu, toplamda 5 maç ceza aldı.

Sarı-lacivertlilerde sezonun ilk haftasında yapılan Medipol Başakşehir müsabakasında kırmızı kart gören Mehmet Topal, iki maçı cezalı geçirdi. Milli futbolcu, sezon içinde gördüğü 5 sarı karttan dolayı 1 müsabakayı daha cezası nedeniyle tribünden izlemek zorunda kaldı.

Sezonun ikinci haftasındaki Kayserispor müsabakasında kırmızı kart gören Simon Kjaer, bir maç ceza aldı. Fenerbahçe'de cezalı duruma düşen diğer oyuncu ise ilk yarıyı 4 sarı kartla tamamlayan Martin Skrtel oldu.

Öte yandan İsmail Köybaşı, Ziraat Türkiye Kupası'nda gördüğü kırmızı kartın cezasını Süper Lig maçında çekti.


- Kart raporu


Fenerbahçe'de 2016-2017 sezonunun 16 haftalık ilk bölümünde forma giyen futbolcular ve gördükleri kart sayıları şöyle:

FutbolcuMaç sayısı Sarı kartKırmızı kart Mehmet Topal 13 5 1 Simon Kjaer 14 2 1 Martin Skrtel 15 4 - Hasan Ali Kaldırım 14 3 - Volkan Şen 14 2 - Robin van Persie 12 2 - Jeremain Lens 10 2 - Ozan Tufan 8 2 - İsmail Köybaşı 6 2 - Miroslav Stoch 5 2 - Volkan Demirel 16 1 - Josef de Souza 14 1 - Alper Potuk 14 1 - Moussa Sow 12 1 - Emmanuel Emenike 10 1 - Roman Neusteadter 10 1 - Aatif Chahechouhe 8 1 - Gregory van der Wiel 6 1 - Jose Fernandao 5 1 - Şener Özbayraklı 11 - - Salih Uçan 3 - -




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