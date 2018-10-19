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Fenerbahçe'nin göğüs sponsoru Avis oldu

- Fenerbahçe Kulübü, yeni forma göğüs sponsorluğu için Avis ile 35 milyon 500 bin lira karşılığında anlaştığını duyurdu

Fenerbahçe'nin göğüs sponsoru Avis oldu
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İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin forma göğüs sponsoru araç kiralama markası Avis oldu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin forma göğüs reklamında Avis markasının ve diğer muhtelif mecralarda Avis ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv A.Ş. ile 2018-19 sezonu için sözleşme bedeli 35 milyon 500 bin lira artı KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan duyuruda ise "Futbol Takımımız, gerçekleştirilen bu anlaşmayla yarın Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında, Türkiye'de Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren öncü ve lider araç kiralama markası Avis'in logosunu taşıyan formasını ilk kez giyiyor olacak." ifadeleri kullanıldı.

Sponsorluk anlaşmasının lansmanı, 1 Kasım Perşembe günü Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Otokoç yöneticileri ve Avis Budget Group Uluslararası Başkanı Mark Servodidio'nun katılımıyla gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
AvisFenerbahçeFutbolSpor Toto Süper Lig
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