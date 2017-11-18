Fenerbahçe'nin konuğu Sivasspor

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.

Ligde son 3 maçında Galatasaray, Kayserispor ve Osmanlıspor'la berabere kalan sarı-lacivertliler, Sivas temsilcisini yenerek 34 gün sonra galibiyetle tanışmak istiyor.

Fenerbahçe, ligde son galibiyetini 15 Ekim'de sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek almıştı.

İlk 11 haftalar itibarıyla son 27 yılın en kötü sezon başlangıcını yapan sarı-lacivertliler, haftaya 17 puanla girdi.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki Demir Grup Sivasspor ise son 5 maçtır kaybetmiyor. Son yenilgisini 6. haftada 24 Eylül'de Göztepe karşısında yaşayan Sivas ekibi, daha sonraki 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Aybaba'nın öğrencileri, geride kalan 11 haftada 19 puan topladı.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında yarın saat 19.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Demir Grup Sivasspor karşısında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Osmanlıspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Mathieu Valbuena ile Mauricio Isla, henüz takımla çalışmalara başlamadı. Bu iki futbolcunun yanı sıra uzun süredir sakatlığı bulunan Robin van Persie de forma giyemeyecek.

Başkent deplasmanında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Alper Potuk ve Luis Neto da yarın oynayamayacak isimler arasında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları geçen Mehmet Ekici ve Martin Skrtel'in ise takıma dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de 3 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde bu sezon Hasan Ali Kaldırım, Vincent Janssen ve Roman Neustaedter, üçer sarı kart gördü.

Bu üç isim, Demir Grup Sivasspor maçında da sarı kart görmeleri durumunda, 13. haftada deplasmanda oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında görev alamayacak.

Muhabir: Erkan Tiryaki