Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Vahap Çelik Lokman Kurt Basın açıklaması serkan sevim
Başkandan çevre uyarısı
Başkandan çevre uyarısı
Rüzgar ihaleleri başladı
Rüzgar ihaleleri başladı
Gençlerin umudu oldu
Gençlerin umudu oldu
Yeni yıla özel kredi
Yeni yıla özel kredi
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef

Fenerbahçe'nin kupada konuğu İstanbulspor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın İstanbulspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe'nin kupada konuğu İstanbulspor

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2017 yılındaki son karşılaşmasını İstanbulspor'a karşı oynayacak.

Sarı-lacivertliler, 5. turda Adana Demirspor'u iki maçta da mağlup ederek, adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Süper Lig'de ilk yarıyı 33 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin, İstanbulspor karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

İstanbulspor'la 13 yıl sonra

Fenerbahçe ile İstanbulspor, 13 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek.

İki ekip en son, sarı-siyahlıların Süper Lig'de yer aldığı 2004-2005 sezonunun şubat ayında karşı karşıya gelmişti.

Sarı-lacivertli ekip, o sezon oynanan iki mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı.

Öte yandan Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine başladığı sarı-siyahlı ekibe karşı Fenerbahçe'nin başında ilk kez sahaya çıkacak.

Muhabir: Süha Gür


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbolİstanbulsporSporSüperligZiraat Türkiye Kupası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5