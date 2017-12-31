



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, bu sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyon olmak istediklerini ifade etti.

Fenerbahçe dergisinin ocak sayısında röportajı yayımlanan Fransız futbolcu, ligdeki son maçlarını kazanarak iyi bir çıkış yakaladıklarını belirterek, "Takım olarak bu ritmi sürdürmemiz gerekiyor. Zorlu bir başlangıç yapmamıza rağmen, sonrasında toparlanmayı başardık. Uzun bir süredir namağlup bu yarışın içindeyiz. Bizim yapmamız gereken performansımızı en üst düzeyde tutarak maç kazanmak ve şampiyon olmak." şeklinde görüş belirtti.

Sezon sonunda insanların aklında kalan şeyin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Valbuena, şunları kaydetti:

"Ben, Fenerbahçe'ye kupalar kazanmaya geldim. Bu duyguyu burada tatmak istiyorum. Bu takımda daha önce Fenerbahçe forması altında şampiyonluk yaşamış isimler var ve onlar bu tarz durumlarda nasıl çılgın bir ortam oluştuğunu biliyorlar. Ben de bunu yaşamak istiyorum. Hepimiz bunu yaşamak ve bu duyguyu tatmak istiyoruz. Sezon sonunda hem Türkiye Kupası'nı hem de lig şampiyonluğunu kazanmak istiyoruz. Bu başarıların bir parçası olmak istiyorum. Sezon başından bu yana yaptığım gibi bütün çabamı sahaya yansıtabilmek tek dileğim."

Fransız futbolcu, 2017 yılında en gurur duyduğu başarısının, Olympique Lyon forması altında UEFA Arupa Ligi'nde Beşiktaş'ı eledikleri maçlar olduğunu anlattı.

Valbuena, 2017 yılında kendisini en çok güldüren olayın ise Fenerbahçe'ye transfer sürecinde yaşandığını belirterek, "Fenerbahçe'ye gelirken Tunus ve Türk bayraklarını karıştırarak yanlış bir paylaşım yapmıştım. Türk bayrağı yerine Tunus bayrağı paylaşmıştım. Herkes de bunu gördü ve gerçekten trajikomik bir andı." ifadelerini kullandı.