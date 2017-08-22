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Fenerbahçe'ye Polonyalı hakem

Sarı-lacivertlilerin, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Vardar'la oynayacağı maçta, Polonyalı hakem Stefanski görev yapacak.

Fenerbahçe'ye Polonyalı hakem

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Makedon temsilcisi Vardar'la 24 Ağustos Perşembe günü oynayacağı maçı, Polonya Futbol Federasyonundan Daniel Stefanski yönetecek.

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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Polonyalı hakem Stefanski düdük çalacak.

Stefanski'nin yardımcılıklarını da aynı ülkeden Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis'in yapacağı maçın dördüncü hakemlik görevini Zbigniew Dobrynin üstlenecek.

Vardar, sahasında oynadığı ilk maçta Fenerbahçe'yi 2-0 yenmişti.

Muhabir: Erkan Tiryaki

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Anahtar Kelimeler:
Daniel StefanskiFenerbahçeSporUEFA Avrupa Ligi Play-Off TuruVardar
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