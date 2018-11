Fenerbahçe'ye sigorta sponsoru

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı'nın resmi sigorta sponsoru 3 yıllığına HDI Sigorta oldu.

Ülker Stadı'nda düzenlenen sponsorluk anlaşmasının tanıtım toplantısına Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam ile HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu katıldı.

HDI Sigorta ile 3 yıllık anlaşma yaptıklarını ve bunun geniş kapsamlı olduğunu vurgulayan Burhan Karaçam, şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolunun, sporunun büyük kurumu, yenilikçi gücü, rehberi, aynı zamanda da lokomotifi olan Fenerbahçe'mizin kendi yolunda giderken yanında yer alan birçok kuruluş var. HDI Sigorta'yla geçtiğimiz yıllarda da iş birliğimiz vardı. Bu yıl daha fazla kapsamlı bir çalışma içine girdik. Türk sporuna büyük hizmetler veren bir kurum. Fenerbahçe Kulübünün futbol resmi sigorta sponsoru oldular. Stat ve tüm tesislerimiz ve mal varlıkları gibi çok geniş alanı kapsayan bir anlaşma oldu."

Sponsorlukların Türk sporu için çok önemli olduğunu aktaran Karaçam, "Türk sporunun genelinde özellikle futbolda, gelir gider farkı çok fazla. Biz bu sene stadın bütün koltuklarını sattık. Tüm localar satıldı. Toplam gelir 105 milyon lira. Yani 25 milyon avroya yakın. Karşılığında alınan hizmet ise bunun 3-4 katı. Bütün kulüplerin marka değerlerini gelire çevirmek, reklam gelirlerini artırmak, sponsorlukları geliştirmek gerekiyor. Bu kadar şevk ve inançla uzun vadeli olarak Türk sporuna hizmet eden kurumları görünce gözlerim yaşarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na sponsorluk için çalışmaların da sürdüğünü vurgulayan Karaçam, şunları kaydetti:

"Basketbol konusunda çalışıyoruz. Kısa zamanda yeni gelişmelerle karşınıza çıkacağız. Yaz başında yönetime gelmemiz bazı şeyleri istediğimiz süreç içinde sonuçlandıramamamıza sebep oldu. Çalışmalarımız durmayacaktır. Sponsorluk anlaşmalarımız bitmeyecek."

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu ise iyi bir Fenerbahçe taraftarı olarak bu anlaşmayı yapmaktan dolayı mutlu olduğunu anlatarak şöyle konuştu:

"Ben Fenerbahçeliyim, tribün emekçisiyim. Kendime göre küçük hayallerim vardı. Kulüp başkanlığı gibi değil ama bir taraftar olarak büyük bir destek hayali kuruyordum. Genel müdür olduğumdan beri Türk sporuna 6 yıldır her alanda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'nin güzide rakipleriyle de sponsorluklarımız var."

"Sarı-lacivert poliçe" çıkararak taraftara ulaşmayı da hedeflediklerini anlatan Hancıoğlu, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın isim sponsoru olmalarıyla ilgili soruya şu cevabı verdi:

"HDİ Sigorta büyük bir firma. Her alanda herkese dokunuyor. Her çalıştığımız firmayla mutlu çalışıyoruz. Spor kardeşliği pekiştiren toplumları birleştiren bir şey. Türkiye'nin her yerine bu yüzden dokunuyoruz. Ayrımcılık yok. Taraftarlık dışında olaya böyle bakıyoruz. Taşın altına elini sokan böyle bir kurum başka yok, diye biliyorum."

Tanıtım toplantısı, Burhan Karaçam'ın Ceyhan Hancıoğlu'na Fenerbahçe Futbol Takımı'nın imzalı formasını hediye etmesiyle sona erdi.