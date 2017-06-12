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'Fenerbahçe'yi layık olduğu yere taşıyacağız'

Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan Valbuena, "Taraftarın başarıya olan özlemini bir an evvel gidermek istiyoruz" dedi.

'Fenerbahçe'yi layık olduğu yere taşıyacağız'

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vararak İstanbul'a getirdiği Fransız oyuncu Mathieu Valbuena, iddialı açıklamalarda bulundu.

Sağlık kontrolü için geldiği Ulus Liv Hospital'da FBTV'ye açıklamalarda bulunan Valbuena, ilk olarak havalimanındaki karşılamadan dolayı taraftarlara teşekkür ederek, "Harika bir karşılama oldu. Beni çok mutlu ettiler." dedi.

Fenerbahçe taraftarının büyük başarıları ve şampiyonlukları hak ettiğini dile getiren Fransız futbolcu, "Buradaki büyük hedeflerin farkındayım. Önümüzdeki sezon umarım bu büyük hedeflere cevap vereceğiz. Fenerbahçe'yi layık olduğu yere taşıyacağız. Şampiyon olmak istiyoruz. Taraftarın başarıya olan özlemini bir an evvel gidermek istiyoruz. Ben de kendi adıma elimden geleni yapacağıma söz veriyorum." diye konuştu.

"Aykut Kocaman ile telefon görüşmem oldu"

Sarı-lacivertli kulübe övgülerde bulunan Valbuena, şunları söyledi:

"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Biz menajer Hasan Çetinkaya ile uzun zamandır konuşuyoruz. Daha önceden de Fenerbahçe'nin ilgisi olmuştu. Kendimi yakın hissettiğim ve gelmeyi arzu ettiğim bir kulüptü. Son zamanlarda temas halinde olduk. Hedefler ve projeler konusunda konuştuk. Bu görüşmeler çok güzel geçti. Gelecek sezon için Fenerbahçe ile anlaşacak olan Aykut Kocaman ile de telefon görüşmem oldu ve o da harika geçti. Bu büyük kulübün parçası olmak beni çok mutlu edecek."

Türkiye'ye daha önce turist olarak geldiğini aktaran tecrübeli oyuncu, "Ne kadar muhteşem bir ülke olduğunu biliyordum. Ancak bugün havalimanında gördüklerim karşısında ciddi bir heyecan yaşadım. Çok mutlu ve gururluyum. Umarım bugün ve yarın kalan detayları halleder, işimizi sonlandırırız." ifadelerini kullandı.

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