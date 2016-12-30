Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

Fernandao, yeni yıldan şampiyonluk bekliyor

- Fenerbahçeli futbolcu Fernandao: "2017 yılı umarım ki bize şampiyonluk getirir, çünkü bu kulüp ve bu takım şampiyonluğu fazlasıyla hak ediyor. Tek hedefimiz şampiyonluk"

Fernandao, yeni yıldan şampiyonluk bekliyor


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçeli futbolcu Jose Fernandao, yeni yılda şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyledi.

Kulüp televizyonuna açıklamalar yapan Brezilyalı forvet oyuncusu, "2017 yılı umarım ki bize şampiyonluk getirir, çünkü bu kulüp ve bu takım şampiyonluğu fazlasıyla hak ediyor. Tek hedefimiz şampiyonluk. Bunun için mücadele edeceğiz. Kendim ile ilgili beklentimse takıma en iyi şekilde katkı vermek. Bunun da en iyi yolu goller atmak." diye konuştu.

Sezona iyi bir başlangıç yapamadıklarını ve önemli puan kayıpları yaşadıklarını dile getiren Fernandao, "Sezona iyi bir başlangıç yapamadık ve sezon başında önemli puan kayıpları yaşadık, ancak daha sonraki dönemde ligin son kısmına kadar galibiyet serisi yakalamayı başardık. Bunu iyi çalışmamıza borçluyuz. Takımımız bu hızlı geri dönüşten dolayı bence tebriği hak ediyor. Tek düşüncemiz ligin ikinci yarısında da bu şekilde devam etmek." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi'ndeki macerasına da değinen golcü futbolcu, şunları kaydetti:

"Zorlu bir gruptan ilk sırada çıkmayı başardık. Grubumuzda büyük takımlar vardı. Zor maçlarımız oldu ama iyi mücadele ederek adımızı bir üst tura yazdırdık. Şimdi de Krasnodar ile karşılaşacağız. UEFA Avrupa Ligi çok önemli bir organizasyon ve Fenerbahçe Avrupa'da başarılar isteyen bir takım. Şu ana kadar iyi bir ekip olduğumuzu gösterdik. Bu şekilde devam edersek önümüz çok açık ve Avrupa'da daha üst turlara da çıkabiliriz."

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFernandaoFutbolSpor Toto Süper Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.