Ferrari, Vettel ile nikah tazeledi





ANKARA (AA) - Formula 1 takımlarından Ferrari, kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Alman sürücüsü Sebastian Vettel'in sözleşmesini 2020 yılının sonuna kadar uzattı.

Takımın internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Vettel'in kontrat süresinin 2020 yılının sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Hafta içinde sözleşme süresini 2018 yılının sonuna kadar uzattığı Fin sürücüsü Kimi Raikkonen'in ardından Vettel ile de anlaşan Ferrari, gelecek sezon da yoluna aynı pilotlarla devam edecek.

Red Bull Racing takımıyla 2010, 2011, 2012 ve 2013'te şampiyonluğa uzanan Vettel, Formula 1 kariyerinde 48 kez pole pozisyonu kazanırken, 46 yarıştan da zaferle ayrıldı.

Ferrari'de 2015'ten bu yana görev alan ve bu sezon 11 yarışın ardından 202 puan toplayan Alman Vettel, pilotlar klasmanında, en yakın rakibi Mercedes pilotu Büyük Britanyalı Lewis Hamilton'ın 14 puan önünde liderliğini sürdürüyor.