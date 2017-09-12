Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avro Avustralya Rohingya
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na doğru

- Milli takımın aday kadrosu açıklandı

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na doğru


İSTANBUL (AA) - Hindistan'ın 6-28 Ekim tarihlerinde ev sahipliğini yapacağı FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası öncesi milli takımın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, B Grubu'nda Paraguay, Mali ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek Mehmet Hacıoğlu yönetimindemi 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen futbolcular şunlar:

Kaleci: Berke Özer (Altınordu), Ozan Can Oruç (Altınordu), Eren Bilen (Göztepe)

Defans: Şahan Akyüz (Altınordu), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Abdussamed Karnuçu (Galatasaray), Bekir Melih Gökçimen (Galatasaray), Ozan Muhammet Kabak (Galatasaray), Ramazan Emirhan Civelek (Galatasaray), Berk Çetin (Borussia Mönchengladbach)

Orta saha: Egehan Gök (Altınordu), Kerem Atakan Kesgin (Bucaspor), Atalay Babacan (Galatasaray), Recep Gül (Galatasaray), Sezer Taşkolu (Göztepe), Sefa Akgün (Trabzonspor), Umut Güneş (Stuttgart)

Forvet: Embiya Ayyıldız (Altınordu), Yunus Akgün (Galatasaray), Malik Karaahmet (Karlsruher), Ahmed Kutucu (Schalke 04)


- Çalışmalar 15 Eylül'de başlayacak


Milli takım, Dünya Kupası öncesi 15 Eylül Cuma günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak, çalışmalarına başlayacak.

Millilerin, 18 Eylül Pazartesi günü Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği ve burada 2 hazırlık karşılaşması oynayacağı belirtildi. Katar'dan 25 Eylül Pazartesi günü grup maçlarını oynayacağı Hindistan'ın Mumbai kentine geçecek milli takım, hazırlıklarına burada devam edecek.

Teknik direktörlüğünü Mehmet Hacıoğlu'nun yaptığı 17 Yaş Altı Milli Takımı, mayıs ayında Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynama başarısı göstererek, UEFA'yı temsilen Dünya Kupası'na katılacak 5 takımdan biri olma hakkı kazanmıştı.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
17 Yaş Altı Milli TakımıAday KadroFIFA 17 Yaş Altı Dünya KupasıFutbolTFFTürkiye Futbol Federasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5