FIFA Başkanı Infantino: Türkiye 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na çok iyi ev sahibi olur

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday olan Türkiye'nin, bu şampiyonayı çok iyi organize edebileceğini ancak bu konuda kararı UEFA Yönetim Kurulunun vereceğini belirtti.

Infantino, İstanbul'da gerçekleştirilen FIFA Futbol Zirvesi'nin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Yıldırım Demirören ile Shangri-La Bosphorus Otel'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği adaylığını değerlendiren Infantino, TFF'nin adaylığını açıklamasının çok önemli olduğunu aktararak, "Türkiye geçmişte de çok başarılıydı. Türkiye çok iyi ev sahibi olur, organize edebilir. Tabii kararı UEFA Yönetim Kurulu verecek, zor bir görevleri var. Adaylık için iki ülke var. Zor bir süreç. UEFA ya yeni ufuklara açılacak ya da bildiği bir ülkede organizasyonu düzenleyecek. Türkiye'ye ve Almanya'ya bol şanslar." dedi.

Infantino, Türkiye adına oynamayı bekleyen Tolgay Arslan özelinde daha önce başka milli takımda oynayıp ardından başka ülkeler adına görev almak isteyen futbolcuların durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Farklı milli takımlarda oynayan oyuncuların durumu değerlendiriliyor. Farklı fikirler var. Bir futbolcunun sizin ülkeniz için oynaması biraz da gurur meselesi oluyor. Bu isteği belki de korumamız lazım. Kurallarda katı davranmamız gerekiyor. İstisnai durumlar olabilir. Dünya Kupası'nda bir oyuncu herhangi milli takımda oynadı, sonra başka milli takımda oynayacak. Değerleri korumamız gerekiyor. Kalpten oynaman, gurur duyman, bunlar futbolun önemli değerlerinden. Gerçekten ait olduğunuz ülke için oynarsınız. Küresel dünyada yaşıyoruz, farklı durumlar olabiliyor."

"Transferde farklı kurallar getirmeyi düşünüyoruz"

Futbolcu transferinde farklı kurallar üzerinde durduklarını anlatan Infantino, şunları söyledi:

"Transfer sisteminde de değişiklik yapmayı planlıyoruz. Sadece federasyonların değil, lig, kulüp ve futbolcuların da sorumluluk alması gerek. Kulüpler, transferlere her yıl 5 milyar dolar harcıyor. Bu, çok önemli bir rakam. Bu rakamın yüzde 10'u ise menajerlere gidiyor, yani futbolun dışına çıkıyor. Transferlerde en önemli şey, iş birliği ve yetkinin artırılması. Oyuncu yetiştiren kulüplerin ödüllendirilmesi gerekiyor. Transfer dönemlerinin aralığı kısaltılabilir. Bu tip konularda güncelleme zamanı geldi diye düşünüyoruz."

Demirören: "İş birliğinin ortak projelerle artarak süreceğine inanıyorum"

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ise organizasyonlarıyla futbolun yükselen yıldızı olan Türkiye'de FIFA Futbol Zirvesi'ne ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"FIFA zirvesi, FIFA reformlarının temellerinin atıldığı çok önemli buluşmalardır. Bu toplantılar, futbolun dostluk, barış ve kardeşlik ilkelerinin güçlendirilmesine büyük katkı sağlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu ilkelerin yayılmasının yanı sıra fair play'in öncüsü olmak için tüm çabamızı gösteriyoruz. Bizim için futbol barışın ortak dili. Futbolu öldüren, şiddet, şike, yasa dışı bahis, ırkçılık ve dopinge karşı mücadelemiz hep devam edecek. FIFA'nın 26. üyesi olan Türkiye 94 yıllık süreçte FIFA ile hep iyi ilişkiler içerisinde bulundu. İş birliğinin ortak projelerle artarak süreceğine inanıyorum."