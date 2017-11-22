FIFA Başkanı Infantino'dan TFF'ye ziyaret

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ne gelen Infantino'nun, tesislerde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, yönetim ve icra kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, yönetim kurulu üyesi Alaattin Aykaç, genel sekreter Kadir Kardaş ile TFF Onursal Başkanı ve FIFA Onursal Üyesi Şenes Erzik'in de Riva'daki ziyarette yer aldığı bildirildi.

Infantino ile Yıldırım Demirören'in İstanbul'da yarın yapılacak FIFA Futbol Zirvesi öncesinde bilgi alış verişinde bulunduğu aktarıldı.

Ziyaret sonunda Demirören'in, Infantino'ya A Milli Futbol Takımı'nın formasını hediye ettiği kaydedildi.