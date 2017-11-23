



İSTANBUL (AA) - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday olan Türkiye'nin, bu şampiyonayı çok iyi organize edebileceğini ancak bu konuda kararı UEFA Yönetim Kurulunun vereceğini belirtti.

Infantino, İstanbul'da gerçekleştirilen FIFA Futbol Zirvesi'nin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Yıldırım Demirören ile Shangri-La Bosphorus Otel'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği adaylığını değerlendiren Infantino, TFF'nin adaylığını açıklamasının çok önemli olduğunu aktararak, "Türkiye geçmişte de çok başarılıydı. Türkiye çok iyi ev sahibi olur, organize edebilir. Tabii kararı UEFA Yönetim Kurulu verecek, zor bir görevleri var. Adaylık için iki ülke var. Zor bir süreç. UEFA ya yeni ufuklara açılacak ya da bildiği bir ülkede organizasyonu düzenleyecek. Türkiye'ye ve Almanya'ya bol şanslar." dedi.

Kendisinin FIFA başkanı olduğunu ve Avrupa Şampiyonası ile ilgili kararlarda yer almadığını hatırlatan Infantino, "Ev sahipliği konusunda karar vermek benim görevim değil ama Türkiye 1. veya 2. bitirir. Altın veya gümüş madalya alır. İki ülke var ya 1. ya da 2. olacak. Türkiye'deki altyapı ve yeni statlar konusunda çok etkilendim. Türkiye'de futbol çok önemli. Bazı ülkelerde o kadar önemli olmayabiliyor. Bazı ülkelerde sadece futbol oluyor. Futbol, Türkiye'de neredeyse din gibi, dinin ötesinde... O kadar önemli, kutsal bir yeri var. Türkiye'de ilginin ötesinde tutku var. Türkiye bir futbol ülkesi, harika bir şey. Futbolu DNA'larında yaşayan bir ülke." diye konuştu.

Infantino, Türkiye adına oynamayı bekleyen Tolgay Arslan özelinde daha önce başka milli takımda oynayıp ardından başka ülkeler adına görev almak isteyen futbolcuların durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Farklı milli takımlarda oynayan oyuncuların durumu değerlendiriliyor. Farklı fikirler var. Bir futbolcunun sizin ülkeniz için oynaması biraz da gurur meselesi oluyor. Bu isteği belki de korumamız lazım. Kurallarda katı davranmamız gerekiyor. İstisnai durumlar olabilir. Dünya Kupası'nda bir oyuncu herhangi milli takımda oynadı, sonra başka milli takımda oynayacak. Değerleri korumamız gerekiyor. Kalpten oynaman, gurur duyman, bunlar futbolun önemli değerlerinden. Gerçekten ait olduğunuz ülke için oynarsınız. Küresel dünyada yaşıyoruz, farklı durumlar olabiliyor."





- "Menajerlik sisteminde düzenleme yapmak zorundayız"





Futbolcu menajerlerin durumuyla ilgili revizyona gitmeleri gerektiğini vurgulayan Infantino, "Menajerlik sisteminde düzenleme yapmak zorundayız. Çok şeffaf olacak. Herkes işini yapıyorsa elbette karşılığı olan parayı kazanması hakkı ama bu konunun düzenlenmesi gerekiyor. Önümüzdeki yıl bu konu revize edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Infantino, futbolda değişmesi gereken bir kuralın olup olmadığı yönündeki soru üzerine, esprili bir şekilde yanındaki Yıldırım Demirören'i işaret ederek, "Başkan 'ofsayt olmasın' diyor. Bir de hakem olmasın, zaten ikisi de olmazsa bütün problemler çözülür. Futbol güzel bir spor dalı, bir şeyi değiştirmeye karar verdiğimiz zaman yüzlerce kez düşünmemiz gerekiyor. Hiçbir şeyi değiştirmemize gerek yok. Çeşitli fikirler öne sürülüyor, testler yapılıyor. Tamam yapılsın ama değişime gitmek için uzun bir yol var." diye konuştu.

Infantino, 2026 Dünya Kupası'nda 48 takımın olacağını hatırlatarak, "48 takım 16'lı gruplarda yer alacak. 2026 Dünya Kupası'nda 48 takımın olma nedeni Türkiye'nin olmaması. İtalya'da katılmadı." şeklinde esprili ifadeler kullandı.





- "Altyapılardan yeni futbolcuların çıkması için elimizden geleni yapacağız"





İstanbul'da gerçekleştirilen zirveyi değerlendiren Infantino; Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere 3 farklı kıtadan temsilcilerin geldiğini ve verimli bir zirveyi geride bıraktıklarını dile getirdi.

Zirvede fikir alışverişinde bulundukları konulara değinen Infantino, "Altyapılardan yeni futbolcuların çıkması için elimizden geleni yapacağız. Özellikle kadın futbolunun Avrupa dışında gelişimi konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Şu ana kadar futbol projeleri için 1,4 milyar dolar para dağıtıldı. FIFA üyesi federasyonların yarısından fazlası bu gelirlerle desteklendi. Transfer sisteminin geleceğini değerlendirdik. Maç takvimi üzerinde ve oyuncuların milli takım seçimleri hakkında konuştuk. 2018 Mart'ta Kolombiya'da, ardından haziran ayında ise Rusya'da toplantılarımız olacak." şeklinde konuştu.





- "Finansal Fair Play'de çok başarılı olduk"





UEFA'nın uyguladığı Finansal Fair Play'in (FFP) başarılı olup olmadığı sorusuna Infantino, "FFP'yi 5-6 yıl önce tanıttığımızda, Avrupa kulüplerinin yaklaşık 1,7 milyar avro borcu vardı. Şu an ise bu rakam yüzde 80-90 oranında düştü. Bu sistem, futbolun sürdürülebilirliğini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

FIFA'nın en zor döneminde başkan seçildiğine dikkati çeken Infantino, açık ve şeffaf yönetim anlayışıyla birliğin imajını yüksek bir seviyeye çıkardıklarını anlattı.





- "Transferde farklı kurallar getirmeyi düşünüyoruz"





Futbolcu transferinde farklı kurallar üzerinde durduklarını anlatan Infantino, şunları söyledi:

"Transfer sisteminde de değişiklik yapmayı planlıyoruz. Sadece federasyonların değil, lig, kulüp ve futbolcuların da sorumluluk alması gerek. Kulüpler, transferlere her yıl 5 milyar dolar harcıyor. Bu, çok önemli bir rakam. Bu rakamın yüzde 10'u ise menajerlere gidiyor, yani futbolun dışına çıkıyor. Transferlerde en önemli şey, iş birliği ve yetkinin artırılması. Oyuncu yetiştiren kulüplerin ödüllendirilmesi gerekiyor. Transfer dönemlerinin aralığı kısaltılabilir. Bu tip konularda güncelleme zamanı geldi diye düşünüyoruz."





- Demirören: "İş birliğinin ortak projelerle artarak süreceğine inanıyorum"





TFF Başkanı Yıldırım Demirören ise organizasyonlarıyla futbolun yükselen yıldızı olan Türkiye'de FIFA Futbol Zirvesi'ne ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"FIFA zirvesi, FIFA reformlarının temellerinin atıldığı çok önemli buluşmalardır. Bu toplantılar, futbolun dostluk, barış ve kardeşlik ilkelerinin güçlendirilmesine büyük katkı sağlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu ilkelerin yayılmasının yanı sıra fair play'in öncüsü olmak için tüm çabamızı gösteriyoruz. Bizim için futbol barışın ortak dili. Futbolu öldüren, şiddet, şike, yasa dışı bahis, ırkçılık ve dopinge karşı mücadelemiz hep devam edecek. FIFA'nın 26. üyesi olan Türkiye 94 yıllık süreçte FIFA ile hep iyi ilişkiler içerisinde bulundu. İş birliğinin ortak projelerle artarak süreceğine inanıyorum."











