Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Lübnan ODTÜ TEKNOKENT Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) Süleymanpaşa Belediyesi
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var
Güvenli interneti seçtiler
Güvenli interneti seçtiler
2 bin bekçi alınacak
2 bin bekçi alınacak
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım
Katar'la e-ticaret başlıyor
Katar'la e-ticaret başlıyor

FIFA Futbol Zirvesi yarın İstanbul'da yapılacak

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Futbol Zirvesi yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

FIFA Futbol Zirvesi yarın İstanbul'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Futbol Zirvesi yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yanı sıra üye federasyonların başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılacağı toplantıya, Beşiktaş'ta bulunan Shangri-La Bosphorus Otel ev sahipliği yapacak.

FIFA reformlarının temel girişimlerinden biri olarak 2016'da başlatılan etkinlikte, stratejik konuları görüşme, tartışma platformu oluşturma, münazara ve bilgi alışverişi için bir araya gelinecek.

Zirvenin ardından, FIFA Başkanı Infantino ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, saat 18.00'de ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Muhabir: Emre Doğan

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FIFA Futbol ZirvesiFutbolGianni InfantinoSporTFFTürkiye Futbol Federasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5