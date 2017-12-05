FIFA Kulüpler Dünya Kupası başlıyor

ANKARA (AA) - FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yanı sıra ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi El-Cezire'nin mücadele edeceği 2017 Kulüpler Dünya Kupası, yarın başlayacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın 14'üncüsü, 6-16 Aralık tarihlerinde BAE'nin Abu Dabi ve El Ayn kentlerinde düzenlenecek.

Turnuvadaki ilk mücadelede, ev sahibi kontenjanından katılan BAE Birinci Ligi şampiyonu El-Cezire ile Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Yeni Zelanda temsilcisi Auckland City karşılaşacak. Başlama vuruşu yarın TSİ 20.00'de yapılacak play-off maçını kazanan takım, çeyrek finale çıkacak.

Karşılaşmanın galibi, 9 Aralık'ta çeyrek finalde, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Japonya ekibi Urawa Red Diamonds ile karşı karşıya gelecek.

Diğer çeyrek final maçı ise aynı gün Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Meksika'nın Pachuca ile Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fas'ın Wydad takımları arasında oynanacak.

13 Aralık'ta sahneye çıkacak

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın şampiyonu Brezilya kulübü Gremio, kupaya yarı finalden itibaren katılacak. Gremio'nun 12 Aralık'ta yapılacak yarı finaldeki rakibi, Pachuca-Wydad karşılaşmasının galibi olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid de turnuvaya yarı finalde dahil olacak. 2014 ve 2016 şampiyonu İspanyol kulübü, Urawa Red Diamonds ile play-off'tan gelen takım arasındaki maçın galibiyle 13 Aralık'ta karşılaşacak.

2017 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 16 Aralık'ta başkent Abu Dabi'deki Zayed Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek.

Geçen yıl Real Madrid, Japonya'nın Kashima Antlers takımını, uzatma sonunda 4-2 yenerek kupayı 2. kez müzesine götürmüştü.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer