Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Vergi uzmanı Ahmet Karabıyık Ali eser ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell
Örnek sorular yayımlandı
Örnek sorular yayımlandı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor
Köy yumurtası hilesi bitecek
Köy yumurtası hilesi bitecek
Yarışma süresi uzatıldı
Yarışma süresi uzatıldı
Tünel cennetiyiz
Tünel cennetiyiz

FIFA Kulüpler Dünya Kupası başlıyor

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yanı sıra ev sahibi BAE ekibi El-Cezire'nin mücadele edeceği 2017 Kulüpler Dünya Kupası, yarın başlayacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası başlıyor

ANKARA (AA) - FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yanı sıra ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi El-Cezire'nin mücadele edeceği 2017 Kulüpler Dünya Kupası, yarın başlayacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın 14'üncüsü, 6-16 Aralık tarihlerinde BAE'nin Abu Dabi ve El Ayn kentlerinde düzenlenecek.

Turnuvadaki ilk mücadelede, ev sahibi kontenjanından katılan BAE Birinci Ligi şampiyonu El-Cezire ile Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Yeni Zelanda temsilcisi Auckland City karşılaşacak. Başlama vuruşu yarın TSİ 20.00'de yapılacak play-off maçını kazanan takım, çeyrek finale çıkacak.

Karşılaşmanın galibi, 9 Aralık'ta çeyrek finalde, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Japonya ekibi Urawa Red Diamonds ile karşı karşıya gelecek.

Diğer çeyrek final maçı ise aynı gün Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Meksika'nın Pachuca ile Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fas'ın Wydad takımları arasında oynanacak.

Real Madrid 13 Aralık'ta sahneye çıkacak

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın şampiyonu Brezilya kulübü Gremio, kupaya yarı finalden itibaren katılacak. Gremio'nun 12 Aralık'ta yapılacak yarı finaldeki rakibi, Pachuca-Wydad karşılaşmasının galibi olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid de turnuvaya yarı finalde dahil olacak. 2014 ve 2016 şampiyonu İspanyol kulübü, Urawa Red Diamonds ile play-off'tan gelen takım arasındaki maçın galibiyle 13 Aralık'ta karşılaşacak.

2017 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 16 Aralık'ta başkent Abu Dabi'deki Zayed Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek.

Geçen yıl Real Madrid, Japonya'nın Kashima Antlers takımını, uzatma sonunda 4-2 yenerek kupayı 2. kez müzesine götürmüştü.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FIFA Kulüpler Dünya KupasıFutbolReal MadridSpor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5