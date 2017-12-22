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FIFA'daki yolsuzluk soruşturması

- Yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Güney Amerikalı spor adamları Marin ve Napout, suçlu bulundu

FIFA'daki yolsuzluk soruşturması


İSTANBUL (AA) - FIFA'daki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Jose Maria Marin ile Juan Angel Napout suçlu bulundu.

İki yıl önce ABD'ye iade edilen eski Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı ve FIFA yetkilisi Jose Maria Marin ile eski FIFA Başkan Yardımcısı ve Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı Juan Angel Napout, New York kentinde görülen davada hakim karşısına çıktı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, 85 yaşındaki Marin, kara para aklama ve para transferi sahtekarlığından hakkındaki 7 suçlamanın 6'sında, 59 yaşındaki Napout ise biri şantaj yolunda menfaat temin etme, ikisi de para transferi sahtekarlığı olmak üzere üç suçlamada mahkum edildi.

2015 yılının mayıs ayında ABD'de açılan yolsuzluk davası kapsamında, FIFA'nın üst düzey yöneticileri İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği sürecinde "kara para aklandığı ve suç teşkil edecek şekilde kötü yönetildiği" gerekçeleriyle İsviçre Başsavcılığı tarafından FIFA'ya başlatılan soruşturma, 5. kez FIFA Başkanı seçilen Sepp Blatter'in istifasının yanı sıra UEFA Başkanı Michel Platini, FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke'ın da arasında bulunduğu bir çok ismin görevinden alınmasıyla hak mahrumiyeti cezalarını da beraberinde getirmişti.

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