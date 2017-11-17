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FIFA'dan Manisaspor'a 6 puan silme cezası

- Manisaspor Kulübünden açıklama: - "Her ne kadar puan tenzil cezası TFF tarafından uygulanmış olsa dahi, süreç devam etmekte olup kulübümüz tenzil edilen 6 puanın iade edilmesi noktasında hukuki girişimlerini devam ettirmektedir"

FIFA'dan Manisaspor'a 6 puan silme cezası

MANİSA (AA) - FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezası verilen TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'un yönetim kurulu, tenzil edilen 6 puanın iade edilmesi noktasında girişimlerin devam edildiğini bildirdi.

Manisaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulundaki ihtilaflı Ariza Makukula dosyası nedeniyle, FIFA Disiplin Komitesi tarafından kulübe 2017-2018 sezonu için 6 puan silme cezasının uygulandığı belirtildi.

FIFA tarafından 10 Kasım Cuma günü puan silme cezası uygulanacağı kararının kulübe tebliğ edildiğinin bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kararın tebliğinden itibaren davacı vekiliyle yapılan görüşmeler neticesinde, kendisiyle 2018 Mayıs ayını da kapsayacak bir anlaşma yapılmıştır. Buna müteakip davacı vekili FIFA’daki gerekli mercilere cezai yaptırımdan ve puan tenzil taleplerinden vazgeçtiklerine dair bir talep yazısı göndermiştir. Kamuoyunun da malumu üzere 2016-2017 sezonunda Elazığspor Futbol Kulübü de benzer bir ceza ile karşı karşıya kalmış, puan tenzil cezası TFF tarafından uygulanmış fakat neticesinde kulübün haklılığı ispatlanmış olup puan tenzil cezası hem FIFA hem TFF tarafından geri çekilmiştir. Bu itibarla belirtmek isteriz ki; her ne kadar puan tenzil cezası TFF tarafından uygulanmış olsa dahi, süreç devam etmekte olup kulübümüz tenzil edilen 6 puanın iade edilmesi noktasında hukuki girişimlerini devam ettirmektedir."

Daha önce TFF Lisans Kurulu tarafından 3 puan silme cezası uygulanan Manisaspor'un cezası toplam 9 puana çıktı. Ligde ilk 11 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi alan Grandmedical Manisaspor, aldığı cezalar nedeniyle 1 puanla son sırada yer alıyor.



























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