Fikret Orman, CarrefourSA'nın açılışına katıldı





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, CarrefourSA Fulya Hiper'in açılışını yaptı.

Fulya'daki hipermarketin açılış törenine Fikret Orman, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolcular Tolga Zengin, Loris Karius, Mustafa Pektemek, Oğuzhan Özyakup ve Fatih Aksoy, Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu ile CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Fikret Orman, mağazanın içinde bulunduğu tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, CarrefourSA Fulya Hiper'in bol kazançlı bir ticari hayat geçirmesini temenni etti.

Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu ise şunları kaydetti:

"Sabancı Holding olarak CarrefourSA ile gıda perakendeciliğinde yenilikleri takip ederek müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre hizmet anlayışımızı şekillendiriyoruz. 12,5 milyon lira yatırımla geniş ürün ve farklı reyon anlayışına sahip bir hipermarket açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle bir yatırımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu da mağazalarının yeni nesil market hizmetiyle ön plana çıktığını belirtti.

Konuşmaların ardından Orman ve yanındakiler, mağazayı gezdi.

Öte yandan başkan Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş ile futbolcular, aynı tesiste bulunan bir spor salonunun da açılışına katıldı.