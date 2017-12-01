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Fikret Orman, down sendromlu çocuklarla buluştu

- Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: - "Down sendromlu kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz"

Fikret Orman, down sendromlu çocuklarla buluştu


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.

Beşiktaş Müzesi'nde Down Sendromlular ve Zihin Engelliler Eğitim ve Koruma Derneğinin (DOSTEV) fotoğraf sergisine Fikret Orman'ın yanı sıra Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, DOSTEV Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Oygur Doğan katıldı.

Çocukların yakın ilgisiyle karşılaşan Orman yaptığı konuşmada, "Bugün sporun duyarlılık, kardeşlik, dayanışma, yardımlaşma ve farklılıkları yok etme vizyonuna en iyi şekilde hizmet etmek için bir araya geldik. Beşiktaşlı sanatçılarımıza down sendromlu kardeşlerimizle beraber ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Beşiktaş, taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla ve camiaya gönül veren fertleriyle bu hayatta ben de varım mesajı veren down sendromlu kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bu yılki mottolarının 'Vefa' olduğunu vurgulayan Orman, "Down sendromlu kardeşlerimizin sesini duyurmak amacıyla hayata geçirilmiş, vefa ile yoğurulmuş özel projelerimizden birisidir. Bu serginin ortaya çıkmasında emeği geçen sanatçılarımıza, DOSTEV'e ve katkıda bulunan herkese içtenlikle teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ise "Başkanlıktan önce bu konuda da yüksek duyarlılık gösteriyordum. Onların toplumsal yaşamın bir parçası olması sokaktaki fiziki şartları doğru noktaya taşımamız ile mümkün." şeklinde konuştu.

DOSTEV Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Oygur Doğan ise amaçlarının down sendromlu çocuklara sosyal sorumluluk projelerinde eğitimler vererek, onları meslek sahibi yapıp istihdam etmek olduğunu söyledi.

Etkinliğin sonunda siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, down sendromlu çocuklarla hatıra fotoğraf çektirdi.

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BeşiktaşBeşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat HazinedarFikret Orman
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