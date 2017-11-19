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Fikret Orman, Vodafone Park'ta öğrencilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Darüşşafaka Okulları'ndan öğrencilerin Beşiktaş JK Şeref Turu ve Beşiktaş Müzesi gezisine eşlik etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta...

Fikret Orman, Vodafone Park'ta öğrencilerle buluştu


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Darüşşafaka Okulları'ndan öğrencilerin Beşiktaş JK Şeref Turu ve Beşiktaş Müzesi gezisine eşlik etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta öğrencilerle bir araya gelen Orman, "Darüşafaka Okulları yetkilileri böyle bir organizasyon yapmak istediklerini söyledi. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Çok da mutlu oldum, çocukları gördüm. Güzel bir gün oldu." ifadelerini kullandı.

Başkan Orman, tura katılan çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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BeşiktaşDarüşşafakaFikret OrmanFutbolşeref TuruVodafone Park
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