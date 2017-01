Fikret Orman'dan yeni yıl mesajı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 2017'nin barış ve kardeşliğin yaşandığı bir yıl olmasını diledi.

Fikret Orman, kulüp dergisinin ocak sayısında yer alan yazısında, 2017 ile ilgili temennisini şöyle aktardı:

"Dilerim 2017, barış ve kardeşliği yaşadığımız, terörün son bulduğu, acıdan değil mutluluktan ağladığımız günleri bize getiren, sevinç, gurur ve kutlamalarla dolu, şanlı tarihimize yeni zaferlerin eklendiği, yine bir Beşiktaş yılı olur."

Beşiktaş'ın, kurulduğu 1903 yılından beri hep geleceğe dönük ve büyük düşünenlerin kulübü olduğunu vurgulayan Orman, "Bunu da kartal bakışlarını geleceğe çevirerek sağlamıştır. Yine öyle olacaktır. Her zaman ileriye bakacağız, her zaman en yüksekte olacağız, her zaman en hızlı koşacağız. Yeni yılın tüm camiamıza sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



Başkan Orman, Beşiktaş açısından başarılarla dolu bir yılın geride kaldığını hatırlatarak, "2016, Vodafone Arena'nın açılış kurdelesini keserek hasretimizi sona erdirdiğimiz, kulübümüze yeni tesisler kazandırdığımız, var olanları da yenilediğimiz, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladığı, güneşli günler görmeye başladığı bir yıldı." değerlendirmesinde bulundu.





- Teröre tepki





Terör saldırıları nedeniyle yıl içinde milletçe kötü günler de yaşandığını vurgulayan Orman, şunları kaydetti:

"Arka arkaya başımıza gelen felaketlerden birine hemen yanı başımızda şahitlik ettik. Evimiz Vodafone Arena'dan ayrılışları sırasında fedakar polislerimize yönelik alçakça bombalı terör saldırısı düzenlendi. Ülkemizin huzur ve refah ortamına kavuşması için her gün tüm gücüyle mücadele eden ve taraftarımızın ve sporcularımızın güvenliği için stadımızda görev yapan fedakar güvenlik güçlerine yönelik gerçekleşen bu elim terör saldırısının üzüntüsünü halen çok derinden yaşıyorum. Saldırıda şehit olan 29 yaşındaki Kartal Yuvası mağazası çalışanlarımızdan Tunç Uncu ile Vodafone Arena'dan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü ve kongre üyemiz Vefa Karakurdu'nun isimlerini Vodafone Arena'da bulunan Kartal Yuvası mağazalarına vererek, onları sonsuza kadar yaşatmak istedik."

Kayserispor ile yaptıkları Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının tüm gelirlerini şehit ailelerine bağışladıklarını ifade eden Orman, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş camiası adına tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bu süreçte farklı renklere aidiyet hissetmesine rağmen, teröre karşı Beşiktaş ve taraftarlarımızla yan yana duran, bizlere geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileten tüm dostlara teşekkür ediyorum. Üzüntülüyüz ama camia olarak dimdik ayaktayız. Beşiktaş olarak ne diyoruz hep; bugünlerde siyahız ama beyaz yarınlara birlikte çıkacağız Türkiyem."