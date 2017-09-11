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Finlandiya-Türkiye maçı biletleri satışa sunuldu

- A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası elemelerinde Finlandiya ile deplasmanda yapacağı maçın bilet fiyatının 85 lira olduğu duyuruldu

Finlandiya-Türkiye maçı biletleri satışa sunuldu


İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 9 Ekim Pazartesi günü Finlandiya'ya konuk olacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Finlandiya-Türkiye karşılaşmasının misafir tribün biletlerinin, Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için öncelikli olarak satışa sunulduğu belirtildi.

Finlandiya'nın Turku kentindeki Veritas Stadı'nda yapılacak maçın Milli Takım Taraftar Kulübü genel satışına ise 14 Eylül Perşembe günü başlanacağı aktarıldı.

Bilet fiyatının 85 lira olarak belirlendiği ve sadece "taraftarkulubu.tff.org" internet sitesi üzerinden satış yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan, milli takımın 6 Ekim Cuma günü Eskişehir'de İzlanda'yı ağırlayacağı maçın biletlerinin ise 13 Eylül Çarşamba günü satışa çıkarılacağı açıklandı.

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A Milli Futbol TakımıBiletFinlandiyaFutbolTFFTürkiyeTürkiye Futbol Federasyonu
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