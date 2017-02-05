



ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) ve Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) birlikte düzenlendiği FIS Kayakla Atlama Kıta Kupası yarışları sona erdi.

Palandöken ilçesindeki atlama kulelerinde gerçekleştirilen ve dün başlayan yarışların bugünkü bölümünde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkeden 27 sporcu mücadele etti.

Yarışların bugünkü bölümünde büyük başarı gösteren Slovenyalı sporcular, ilk 4'e isimlerini yazdırdı. Slovenyalı sporculardan Dezman Nejc 263,2 puanla birinci, Hvala Jaka 260,7 puanla ikinci, Justin Rok 256,7 puanla üçüncü ve Zupancic Miran ise 253,2 puanla dördüncü oldu.

Türkiye'den yarışlara katılan 6 sporcudan en iyi dereceyi alan Fatih Arda İpcioğlu, 209,7 puanla 12. sırada yer aldı.

Atlama kulelerinde düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini TKF Başkan Vekili Fatih Kıyıcı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil takdim etti.

Kıyıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FIS'ın resmi yarışma takviminde olan müsabakayı, TKF organizasyonunda başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

İki gün süren yarışlara 10 ülkeden 27 sporcunun katıldığını ifade eden Kıyıcı, şöyle konuştu:

"Yarışan 6 sporcumuz güzel puanlar alarak sonraki yarışmalar için bizi ümitlendirdi. Yarışmanın asıl önemi Avrupa Gençlik Kış Festivali (EYOF 2017) için test yarışması olmasıydı. 11 Şubat'ta başlayacak olan EYOF organizasyonu var. Kayaklı atlama kuleleri, önceden yaşanan göçükten sonra tekrar işlevli hale getirildi. Buradaki eksiklerimizi daha iyi görelim diye bu organizasyonu yaptık. Sahada nerede ne yapmamız gerektiğini hatırladık. Bazı küçük aksaklıklarımız oldu ama bunlar yarışmayı kesinlikle etkilemeyecek şeylerdi."

Kıyıcı, organizasyona seyirci ilgisinin azlığından yakınarak, "Çok başarılı organizasyon oldu ama tek eksiğimiz seyirciydi. Seyircilerimizi organizasyonlarımıza davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



