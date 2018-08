Ford Motorsport liderliği devam ettirdi!

Ford Motorspor Türkiye ekipleri 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası sezonunun 4ncü yarışı 43ncü Yeşil Bursa Rallisi’nde 4 çeker ve 2 çeker kategorilerinde ilk sırayı aldılar.









Ford Motorspor Türkiye adına 4 çeker kategorisinde mücadele eden Redbull sporcusu Yağız Avcı ralliyi ilk sırada tamamlayarak 6’ncı Türkiye Şampiyonluğu yolunda önemli bir virajı daha başarı ile geçti ve Türkiye Ralli Şampiyonası’nda genel klasmanda ilk sıradaki yerini de korudu. Fiesta R2T ile 2 çeker kategorisinin galibi olan Ümit Can Özdemir ise aynı zamanda genel klasmanda da 4’üncü olarak ralliyi çok başarılı bir şekilde tamamladı.









Ülkemizin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Türkiye Ralli Şampiyonası’nın dördüncü ayağı, 03-05 Ağustos tarihleri arasında Bursa’da düzenlendi. Bu yıl 43'üncüsü gerçekleşen, Orhaneli - Keles bölgesindeki 107,75 kilometresi özel etap, toplam uzunluğu ise 467,03 km olan Yeşil Bursa Rallisi'nin sembolik startı Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünden alındı.







Sezon genelinde olduğu gibi bir kez daha büyük bir heyecana sahne olan ve son etaba kadar büyük çekişmenin yaşandığı asfalt zemine sahip Yeşil Bursa Rallisi’nde Ford Motorsport Türkiye pilotları 4 çeker Fiesta R5, 2 çeker R2T, R2 ve ST araçlar ile yarıştılar ve sıcak havanın yarattığı ekstra baskıya rağmen yarışı çok başarılı bir şekilde tamamladılar.







Yeşil Bursa Rallisi sonrası Türkiye Ralli Şampiyonası’nda pilotlar, takımlar, iki çeker kategorilerinde Ford Motorsport Türkiye’nin liderliği devam ediyor.







Ford Motorspor Türkiye ekipleri yarışı domine ettiler!



İlk defa 2004 yılında Ford Motorsport Türkiye çatısı altında yarışmaya başlayan Yağız Avcı, bu sezon yarıştığı dünyada ‘yılın motoru’ ödüllü EcoBoost motora sahip güçlü 4 çeker Fiesta R5 aracı ile sezonun ilk 2 yarışında olduğu gibi co-pilot koltuğunda Onur Vatansever’in desteğini de arkasına aldı. Rekabetin en üst düzeyde olduğu 4 çeker kategorisinde son ana kadar soğukkanlılığını koruyan Yağız Avcı podyumun en üst basamağına çıkmayı başardı ve Türkiye Ralli Şampiyonası’nda altıncı şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı.







4 çeker kategorisinde yine 4 çeker Fiesta R5 ile mücade eden Deniz Fahri – Bahadır Gücenmez ikilisi ise yarışı 3’üncü sırada tamamladı. Sezon başından bu yana istikrarlı bir şekilde mücadelesini sürdüren Deniz Fahri Türkiye Ralli Şampiyonası’nda sezonun ilk 4 yarışı sonra 3ncülük koltuğundaki yerini de sağlamlaştırdı.







Mücadelenin yoğun yaşandığı 2 çeker kategorisinde ise 1.0L EcoBoost Fiesta R2T ile mücade eden Ümit Can Özdemir – Batuhan Memişyazıcı ikilisi tüm rakiplerinin önünde zorlu ralliyi kendi kategorilerinde ilk sırada tamamlarken genel klasmanda da 4’üncülüğü elde etiler.







Yeşil Bursa Ralli’sinde Ford Motorspor Türkiye çatısı altında start alan 16 Fiesta aracın tamamı finish’e gelmeyi başarırken genel klasmanda ilk 10’da toplam 6 Fiesta yer aldı.







Fiesta Rally Cup’ta 14 ekip yarıştı



Ford Motorspor Türkiye çatısı altında uzun bir aradan sonra geçtiğimiz sene itibariyle yeniden düzenlenmeye başlayan ve Türkiye Ralli Şampiyonası takvimi ile birlikte yapılan, 2 çeker araçların yarıştığı Fiesta Rally Cup organizasyonu da yoğun bir çekişmeye sahne oldu.







14 Fiesta aracın kıyasıya mücadelesine tanık olan Yeşil Bursa Rallisi’nde Ümit Can Özdemir – Batuhan Memişyazıcı ikilisi Fiesta R2T ile Fiesta Rally Cup’ı ilk sırada bitirirken, Bulgar ekip Georgi Geradzhiev – Georgi Gadzhev Fiesta R2 ile ikinci, İsmet Toktaş – Sedat Bostancı ikilisi ise Fiesta R2T ile üçüncü sırayı aldı.







Fiesta Rally Cup ile ilgili daha fazla bilgiye www.fiestarallycup.com adresinden ulaşılabilir.







Serdar Bostancı: “Takım olarak çok başarılı bir yarış çıkarttık”



Ford MotorSport Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı ise yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:



“Toplam 16 ekiple katıldığımız zorlu Yeşil Burs Rallisi’nde tüm ekiplerimizin finish görmesi ve ilk 10 içerisinden 6 ekibimizin yer alması bizi çok mutlu etti. Ayrıca, genel klasmanda ilk 3 içerisinde Yağız Avcı ile 1nciği ve Deniz Fahri ile de 3ncülüğü almamız bizim için çok değerli. Şimdi sırada sezon başından bu yana sabırsızlıkla beklediğimiz, 13-16 Eylül tarihlerinde Dünya Ralli Şampiyonası’nın 10’uncu ayağı olarak Türkiye’de yapılacak olan Marmaris Rallisi var. 8 yıl aradan sonra ülkemize geri gelen bu önemli spor organizasyonuna özellikle otomobil ve ralli meraklılarının büyük ilgi göstereceğini düşünüyorum.”